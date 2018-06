Melarossa e i suoi esperti testimonial del mangiar sano al Villaggio Coldiretti di Torino

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 giugno 2018) Dal 15 al 17 giugno, in Piazza Castello e ai Giardini Reali, tre giorni di eventi dedicati alla sana alimentazione, allo stare in forma e al benessere. “e idelaldi” Incontri con i nutrizionisti, lezioni di fitness, agricosmesi, cura della casa con prodotti green, moda e gioielli realizzati con prodotti agricoli di scarto. L’ingresso e la partecipazione agli eventi sono gratuiti. Dal 15 al 17 giugno,e il suo team ditornanodelal, che dopo le esperienze di Milano, Napoli e Bari fa tappa a, in Piazza Castello e ai Giardini Reali (venerdì e sabato ore 9-23; domenica ore 9-20). Cambia lo scenario, ma resta invariata la formula di questa 3 giorni, che vedrà il sito, leader nel campo delle diete personalizzate su web e su app, ...