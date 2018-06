Medicina | più rischi di infezioni per chi toglie tonsille e adenoidi

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) Tonsilliti, otiti e mal di gola continui un tempo portavano spesso alla decisione dire le. Ma si tratta di un approccio corretto? A rispondere al dilemma arriva uno studio dell’Università di Melbourne e della University of Copenhagen, pubblicato sul ‘Journal of the American Medical Association Otolaryngology Head and Neck Surgery’. Secondo i ricercatori, la rimozione dia lungo termine è associata a un aumento delo di malattie respiratorie, infettive e di allergie.sono in posizione strategica per agire come prima linea di difesa, aiutando l’organismo a riconoscere e bloccare virus e batteri. Lo studio ha confrontato i bimbi sottoposti a questi interventi nell’infanzia con gli altri coetanei, analizzando i dati relativi a oltre 1 milione e 100 mila bambini danesi nati tra il 1979 e il 1999. I ...