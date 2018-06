Medicina | onde d’urto per le coronarie ostruite

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018)d’urto per liberare lee salvare il cuore. L’Ausl Toscana Centro annuncia un caso “primo caso in Italia, risolto con successo nel Laboratorio di emodinamica della Cardiologia dell’ospedale Santo Stefano di Prato, diretta da Francesco Bellandi”. Un uomo – riferisce l’azienda sanitaria – è arrivato ieri in Pronto soccorso, con sindrome coronarica acuta, una sofferenza cardiaca dovuta al restringimento delle arterie. Durante la coronarografia i medici hanno rilevato “un importante restringimento calcifico”, tale da rendere impossibile espandere correttamente lo stent, il tubicino a rete metallica utilizzato per riparare le arterie. L’équipè ha dunque pensato di trattare l’ostruzione coronarica applicando la tecnica cond’urto, erogate attraverso un palloncino coronarico dedicato che ...