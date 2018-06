Mediapro non molla la Serie A | pronta a rivolgersi al nuovo Governo

Diritti Tv - caos attorno a Mediapro : “documenti non conformi” : attorno al caso legato ai Diritti tv di Serie A, si sta scatenando il caos. Mediapro ha presentato, secondo i legali della Lega Serie A, documenti non conformi I documenti presentati da Mediapro sono in nulla conformi e rispondenti al bando. E’ quanto hanno spiegato gli avvocati della Lega Serie A ai club riuniti oggi in assemblea con all’ordine del giorno la questione dei Diritti tv per il triennio 2018/2021. Ieri sera ...

Diritti tv - Mediapro non molla : «In 7 giorni possiamo presentare le garanzie» : "Ci chiedono un tipo di garanzie che nessuno ci aveva mai richiesto né qua in Spagna, né in Francia, né per la Champions League, né in nessun altro posto". L'articolo Diritti tv, Mediapro non molla: «In 7 giorni possiamo presentare le garanzie» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Non votata risoluzione con Mediapro. Rinvio assemblea a lunedì : Nuovo Rinvio dell'assemblea della Lega Serie A chiamata a decidere se continuare o meno a dare fiducia agli spagnoli di Mediapro sui Diritti televisivi. Le 17 società di Serie A chiamate a votare per la risoluzione del contratto con l'operatore spagnolo hanno deciso di aggiornarsi a lunedì, dopo che solo 10 squadre (5 gli astenuti, tra i quali il Genoa che ieri si era schierato contro la società spagnola, e Lazio e Chievo ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro appesa ad un voto. Garanzie insufficientì ma stop non passa : È appeso a un voto il contratto fra la Lega Serie A e MediaPro, e stamani alle 8.15 i club si riuniranno per deliberare nuovamente sulla risoluzione del rapporto con gli spagnoli, che hanno vinto il bando per rivendere da intermediari i Diritti tv del campionato per oltre 3 miliardi nei prossimi 3 anni. È l'esito di una convulsa assemblea, che dopo oltre cinque ore e discussioni infuocate, ha effettuato due votazioni sui Diritti ...

Diritti tv - Malagò non fa sconti a Mediapro : «Fideiussione entro il 22» : Dalla Lega Serie A e da Giovanni Malagò non arrivano sconti nei confronti di Mediapro relativamente alla fideiussione da presentare per i Diritti tv. L'articolo Diritti tv, Malagò non fa sconti a Mediapro: «Fideiussione entro il 22» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Serie A - tra Mediapro e Sky l’accordo resta lontano : a settembre il campionato rischia di non andare in tv : I Diritti tv della Serie A sono sempre più in alto mare: MediaPro e Sky continuano a litigare, in attesa del giudizio del Tribunale di Milano che dovrebbe arrivare la settimana prossima, ma a cui seguirà quasi sicuramente un ricorso in appello. La Lega calcio intanto è rimasta senza soldi e il campionato rischia sul serio di partire per la prima volta senza essere trasmesso in televisione. Oggi davanti al presidente della Sezione impresa, ...

Sky : «Tebas tifa per Mediapro. Non si permetta di accusarci di essere privilegiati» : L'emittente satellitare - parlando dell'intervista del numero uno della federazione spagnola - si è soffermata sui rapporti tra lo stesso Tebas e Mediapro. L'articolo Sky: «Tebas tifa per Mediapro. Non si permetta di accusarci di essere privilegiati» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.