Media in Italia Regge la tv | cresce lo streaming | ma nel web ormai è oligarchia

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Mediaset a +1 - 2% - Fineco a +3 - 4% (6 giugno 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi non ha tantissimi dati macroeconomici in agenda, specialmente dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 15:46:00 GMT)

Sbarca in Italia l’LG G7 ThinQ : dettagli ed info per acquisto imMediato : Non dovrebbero sussistere più ostacoli tra voi e LG G7 ThinQ: il top di gamma coreano risulta finalmente disponibile all'acquisto in Italia, dove viene meno la nomenclatura 'ThinQ', non cambiando comunque la sostanza delle cose. Trattasi dello stesso dispositivo che i coreani hanno già imparato a conoscere, votato all'intelligenza artificiale, ed arrivato forse in leggero ritardo nel nostro territorio. La divisione Italiana ne ha posto in ...

ComMedia italiana : Al direttore Mi sento preso in giro, al pari di quel ragazzo della favola che vede passeggiare, completamente nudo, il sovrano mentre i suoi concittadini ne elogiano, a gran voce, la bellezza delle vesti e l’eleganza del portamento. Da noi la lunga crisi si è conclusa con una pochade: i due capipop

Ambiente - l’Italia è ferma al 57% di raccolta differenziata : la Media europea è del 65% : Solo il 57% degli italiani fa la raccolta differenziata per la maggior parte dei propri rifiuti per il riciclo nonostante il servizio sia offerto da quasi la totalità dei Comuni italiani (98%) che coprono il 99,5% della popolazione, secondo l’accordo Anci-Conai. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della giornata mondiale dell’Ambiente dedicata al problema della plastica, sulla base dei dati Eurobarometro. Gli italiani – sottolinea la ...

Veronica Maya sbarca a Mediaset da settembre con Weekend d’Italia : Weekend d’Italia, Veronica Maya da settembre arriva a Mediaset Da domani mattina il pubblico di Rai1 avrà il piacere di poterla rivedere con Quelle Brave Ragazze. Veronica Maya torna così sull’ammiraglia di Viale Mazzini in compagnia della comica e conduttrice radiofonica Valeria Graci, La Mario e Arianna Ciampoli al comando della seconda stagione del talk show estivo tutto virato al femminile. Il programma, come la scorsa stagione, inizierà ...

Veronica Maya condurrà Weekend d'Italia sulle reti Mediaset : Veronica Maya torna in pista più carica che mai. La conduttrice da lunedì 4 giugno sarà al timone di Quelle brave ragazze, in onda ogni mattina su Rai 1, per il secondo anno consecutivo con Arianna Ciampoli, Valeria Graci e Mariolina Simone. Non solo: l'ex volto di Verdetto Finale, forse in mancanza delle attenzioni di un tempo di mamma Rai, diventerà (anche) un volto Mediaset dalla prossima stagione televisiva. La Maya lavorerà a ...

Rientrati in Italia i bimbi rapiti dal padre e portati in Tunisia - la mamma a News Mediaset : "Sono felice" | Guarda il video : Rosa Mezzina ha riabbracciato Jasmine e Yassine, ritornati al porto di Genova: "Adesso mi godo i miei figli come tutte le mamme"

I Media sul governo - Wsj : 'Esecutivo euroscettico al potere in Italia' : Per il resto la formula di rito che si ripete ovunque come chiave di lettura è quella della svolta "populista", ma con titoli prevalentemente di pura cronaca e toni che virano verso l'attesa dopo gli ...

Governo - Media Usa temono per l’euro. Nyt : “Prospettiva di uscita dell’Italia più pericolosa di crisi greca e Brexit” : “L’incertezza dell’Italia spinge l’euro in primo piano, l’ultimo posto che l’Europa vuole”. E ancora: “L’Italia scatena il timore globale di una nuova crisi dell’euro“. I titoli del New York Times e del Wall Street Journal danno l’idea di come i media statunitensi vedano la crisi politica del nostro Paese, che occupa l’apertura dei loro siti. Le elezioni anticipate “sarebbero un brutto ...

Governo - i Media internazionali temono per l’Europa : “Dramma italiano spiana la strada a feroce battaglia sull’Unione” : La crisi italiana minaccia l’Europa e apre la strada a una nuova battaglia sul destino dell’Unione. I media internazionali raccontano così gli ultimi avvenimenti del nostro paese, che finiscono in primo piano su siti e quotidiani stranieri. Per il Wall Street Journal si tratta di un “dramma politico che alza la posta sull’euro”, il Financial Times vede dietro l’angolo “una feroce battaglia ...

Ue - Media : verso taglio 30 mld fondi paesi Est - aumento per Italia : Ue, media: verso taglio 30 mld fondi paesi Est, aumento per Italia Ue, media: verso taglio 30 mld fondi paesi Est, aumento per Italia Continua a leggere L'articolo Ue, media: verso taglio 30 mld fondi paesi Est, aumento per Italia proviene da NewsGo.

Governo - i titoli dei Media internazionali. Le Monde : “L’Italia sprofonda nel caos”. SZ : “Tempi più drammatici da 30 anni” : “L’Italia sprofonda nel caos politico“, secondo il francese Le Monde. Per la Sueddeutsche Zeitung, il Paese vive i “tempi più drammatici da 30 anni”. E ora a Roma si guarda a “Mister Forbici” Carlo Cottarelli. La crisi italiana è in prima pagina su tutti i principali media internazionali. GERMANIA, SZ: “TEMPI drammatici” – In Germania la situazione dell’Italia è al centro ...

Media tedeschi contro l'Italia - la nostra ambasciata : 'Offensivi' : Il possibile ministro dell'Economia che vogliono Salvini e Di Maio e che piace, invece, all'ex stratega della Casa Bianca. Steve Bannon ha invitato Lega e M5S ad "andare avanti" sul suo nome. "Questo ...

Meteo - estate all'improvviso : «Temperature più alte della Media in tutta Italia». Occhio al caldo - favorisce i batteri : Temperature estive in gran parte delle città, che dovrebbero durare per tutta la prossima settimana. Il Belpaese sta per essere arroventato dall'anticiclone Scipione, che finalmente...