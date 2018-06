Max Verstappen | GP Canada 2018 | “Troppi incidenti? Non cambierò mai il mio stile di guida”

Monaco : tutti contro Max Verstappen. E lui tira dritto : Il mondo della F1 sembra aver preso una linea comune contro Max Verstappen, sostenendo che se vuole avere successo deve cambiare testa. L’olandese ha saltato le qualifiche a Monaco dopo l’incidente nelle FP3, un errore che tutti imputano a lui ma che secondo noi ha come principale responsabile proprio la Red Bull. “Il suo talento […] L'articolo Monaco: tutti contro Max Verstappen. E lui tira dritto sembra essere il ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : Max Verstappen e l’ennesimo errore. Dall’ultima posizione - sarà corsa folle? : Alle 15.10 ci sarà il via del sesto round del Mondiale 2018 di Formula Uno e, sul tracciato cittadino di Montecarlo, ci attendono 78 giri nei quali potrà accadere di tutto o anche niente. Del resto, è anche questa la magia del Principato. Il pericolo si nasconde dietro ogni curva. Lo sa bene Max Verstappen che, tra i papabili per la pole position con la sua Red Bull, ha commesso un errore nella chicane delle “Piscine”, impattando ...

F1 – Sabato amaro per Verstappen al Gp di Monaco : la Red Bull non ce la fa - niente qualifiche per Max : Max Verstappen non ce la fa: niente qualifiche del Gp di Monaco per l’olandese della Red Bull Sguardo basso ed espressione dispiaciuta: Max Verstappen ringrazia i meccanici del suo box, scusandosi con pacche nelle spalle per il danno di oggi a Montecarlo. L’olandese della Red Bull ha commesso un erroraccio, quasi imperdonabile, durante le Fp3 del Gp di Monaco, che gli è costato carissimo (QUI il VIDEO): il team di Milton Keynes è ...

F1 - GP Montecarlo 2018 : Max Verstappen ultimo in griglia di partenza! Non partecipa alle qualifiche - sostituito il cambio e penalizzato : Max Verstappen non è riuscito a partecipare alle qualifiche del GP di Montecarlo 2018, sesta tappa del Mondiale F1. L’olandese aveva danneggiato la propria Red Bull durante le prove libere 3 del mattino e non è così riuscito a girare nella Q1: il 20enne scatterà così in ultima posizione ed è chiamato a una gara difficilissima sulle anguste strade del Principato dove sorpassare è molto difficile. Un vero peccato per Verstappen che era uno ...

Maruschka Sahiboe – La sexy modella che mette in imbarazzo Max Verstappen [GALLERY] : Maruschka Sahiboe incanta Zandvoort e… Max Verstappen: l’espressione del pilota olandese è tutto un programma Si chiama Maruschka Sahiboe, la bellissima modella olandese di origini indiane che ha messo in imbarazzo Max Verstappen. Il pilota della Red Bull è stato protagonista oggi, insieme al suo compagno di squadra, ad un evento motoristico a Zandvoort, dove non mancavano di certo ragazze belle e sensuali. Tra queste, Maruschka ...

F1 - papà Verstappen non ha dubbi : “se Max partisse in prima fila potrebbe vincere ogni volta” : Il padre di Max Verstappen ha parlato delle abilità del figlio, sottolineando come potrebbe vincere ogni gara se partisse sempre dalla prima fila Jos Verstappen si fida ciecamente del figlio Max, tanto da sottolineare come potrebbe vincere ogni gara se solo partisse dalla prima fila. Una puntura alla Red Bull? potrebbe sembrare così, dal momento che l’ex pilota olandese imputa al team di Milton Keynes le maggiori colpe per una monoposto ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati prima giornata. Max Verstappen il più veloce con le Hypersoft. Tanti giri per Sebastian Vettel - terzo : La due giorni di Test di F1 a Barcellona si è aperta quest’oggi. Dopo otto lunghe ore di prove è stato Max Verstappen a far segnare il miglior tempo, un 1’17″528 con la gomma Hypersoft, con banda rosa, che farà il suo debutto nel prossimo weekend di gara a Montecarlo. I riferimenti cronometrici contano il giusto (il tempo dell’olandese è quasi un secondo e mezzo più lento rispetto alla pole position di sabato di Lewis ...

Max Verstappen - GP Spagna 2018 : “Buon risultato. Sono riuscito a stare davanti nonostante il danno” : Un Max Verstappen visibilmente contento ha commentato la gara del GP di Spagna, chiusa sul podio. “La macchina ha funzionato bene, considerando che qui è difficile passare è un gran risultato“. L’olandese è stato capace di tenere la posizione su Sebastian Vettel, nonostante un finale in cui ha dovuto guidare con un pezzo mancante all’ala anteriore. “Ho avuto fortuna quando Kimi si è ritirato. Poi Sono riuscito a ...

Max Verstappen - GP Spagna 2018 : “In qualifica perdiamo sempre tanto per il motore” : In quinta e sesta posizione, al termine delle qualifiche del GP di Spagna 2018 (quinto round del Mondiale di Formula Uno), Max Verstappen e Daniel Ricciardo confermano le difficoltà della loro Red Bull nel massimizzare la prestazione del time-attack. Deficit di potenza ed un comportamento strano delle gomme le motivazioni secondo i due piloti, ai microfoni di Sky Sport. “Il mio giro non è stato perfetto – le prime parole di Max ...

F1 - GP Spagna 2018 : Max Verstappen alla ricerca di una gara…normale : Il quinto appuntamento del Mondiale 2018 di F1 è ormai alle porte. Il Circus fa rotta verso la Spagna, sulla pista del Montmeló. C’è grande attesa per questo weekend in quanto le scuderie, verosimilmente, si presenteranno con vetture modificate. In Catalogna, infatti, è tradizione che i team intervengano sensibilmente sulle monoposto per proiettarsi al meglio al resto dell’annata. La pista iberica è completa ed è conosciuta da tutti ...

F1 - Max Verstappen : “Non cambierà il mio rapporto con Ricciardo. Dobbiamo pensare al bene della squadra” : E’ un Max Verstappen molto “politically correct” quello che torna sull’incidente del GP di Azerbaijan 2018 che lo ha visto protagonista nel corso del 39° giro insieme al suo compagno di squadra Daniel Ricciardo. Un crash che tante polemiche ha alimentato, specie sull’agire del pilota olandese Red Bull, ritenuto da alcuni degli addetti lavori, il principale responsabile dell’accaduto. Tuttavia, Max sembra già ...

Max Verstappen e Dani Ricciardo in coro - GP Azerbaijan 2018 : “Chiediamo scusa al team - non dovevamo toccarci. Ne parleremo” : Max Verstappen e Daniel Ricciardo si sono toccati durante il GP di Azerbaijan 2018: l’australiano ha tamponato l’olandese da dietro sul rettilineo. Incidente brutto per le Red Bull ma i due piloti sono d’accordo sul chiedere scusa al team come hanno dichiarato a Sky Sport. MAX Verstappen: “Non importa come è successo, è un cosa negativa per il team. Non dovevamo andare addosso uno all’altro, già prima avevamo fatto ...

F1 - Max Verstappen vuol riscattarsi a Baku : “Il circuito è fantastico. Voglio riscattarmi” : Sanzionato di 10″ in Cina per aver urtato la Ferrari di Sebastian Vettel ed autore di tanti errori nei primi tre round del Mondiale 2018 di F1, Max Verstappen guarda al prossimo GP di Azerbaijan con spirito di rivalsa. Il pilota della Red Bull, ritenuto un predestinato, ha deluso in quest’inizio di stagione e la vittoria del compagno di squadra Daniel Ricciardo, nell’ultima gara, non ha certo addolcito la “pillola” ...

F1 - Max Verstappen : dal nuovo Senna al nuovo Maldonado? Un inizio di Mondiale 2018 disastroso per l’olandese : “Il mio inizio di stagione è una m***a. Lo è per una serie di fattori. Tante cose sono andate storte e non è certo quello che volevo. Sicuramente devo cercare di rivedere tutto e fare meglio a partire dalla prossima gara”, queste le dichiarazioni a caldo di Max Verstappen, pilota della Red Bull, poco dopo la gara di Shanghai (Cina) nella quale l’olandese si è reso protagonista dell’ennesimo errore di quest’annata, ...