Matteo Salvini | basta migranti a spasso

Matteo Salvini : "Favorevole alla reintroduzione del servizio militare" : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha guidato oggi il secondo Consiglio dei Ministri del governo di Giuseppe Conte, sostituendo il Presidente del Consiglio in viaggio verso il Canada per il G7 che si terrà a Charlevoix venerdì 8 e sabato 9 giugno.A fare notizia, però, sono state le dichiarazioni rilasciate da Salvini al suo arrivo a Palazzo Chigi. A chi chiedeva delucidazioni sul mantenimento del servizio civile sotto il ...

Matteo Salvini - il colpo della Lega : strappa Raitre ai comunisti - 'chi mette al Tg3' : La Terza Repubblica, prima che il Parlamento, rischia di travolgere la Rai . Secondo Dagospia , la Lega sarebbe a un passo dal colpo mai riuscito a nessuno prima di oggi: strappare Raitre alla ...

Matteo Salvini : "Favorevole alla reintroduzione del servizio militare" : "Personalmente sono anche per reintrodurre il servizio militare". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini arrivando a palazzo Chigi a chi gli chiedeva se fosse favorevole ad incrementare il servizio civile.Salvini parla poi delle sanzioni alla Russia: "Il mio governo preoccupa la Nato per le sanzioni alla Russia - dice -? E perchè? Anzi a me piacerebbe che gli organismi internazionali di cui facciamo parte e a cui ...

Alessandra Ghisleri a L'aria che tira : 'Matteo Salvini vola nei sondaggi - ma deve fare molta attenzione' : Un'analisi interessante e ambivalente, quella della sondaggista di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri , a L'aria che tira di Myrta Merlino . Si parla di M5s e Lega e dei due leader, Luigi Di Maio ...

Matteo Salvini - Lucia Annunziata : perchè elogia la sua flat tax : Un intervento impensabile, quello di Lucia Annunziata sulle pagine de La Stampa . Lei, che è stata comunista e direttrice di Rai3 quando si chiamava TeleKabul per l'orientamento politico decisamente ...

Giuliano Ferrara - l'indiscrezione su Matteo Salvini : 'Immigrazione? Ecco cosa potrebbe fare quest'estate' : Il Giuliano Ferrara che non ti aspetti. Lui, sempre così critico ed ostico nei confronti di Matteo Salvini , su Il Foglio si spende in una sostanziale apertura al leghista sul tema dell'immigrazione, ...

Governo - Matteo Salvini : "Se corre il Sud corre l'Italia""Onore ad Affari - vi leggo sempre" : "Al Sud servono porti, aeroporti, ferrovie ed energia. Bisogna difendere agricoltura e pesca. Dobbiamo alzare la voce in maniera intelligente in Europa. Abbiamo già intuito e visto dai primi passaggi che così l'Italia torna a contare" Segui su Affaritaliani.it

Matteo Salvini : basta migranti a spasso : Il ministro dell'interno Matteo Salvini annuncia che saranno aperti dei Centri per i rimpatri "chiusi affinche la gente non vada a spasso per la città

Mariastella Gelmini - l'affondo durissimo : 'Matteo Salvini non ha saputo fare il capo del centrodestra' : Maria Stella Gelmini , capogruppo di Forza Italia alla camera dei deputati, ha ribadito la sfiducia del suo partito nel governo Lega-M5S, in un intervento all'aula in cui ha spiegato di aver '...

E’ scontro tra Fabrizio Corona e Matteo Salvini! : Cosa sta accadendo in queste ore tra il premier Matteo Salvini e Fabrizio Corona? Il primo a cercare lo scontro è stato proprio l’ex re dei paparazzi da poco uscito dal carcere. Non si è fatta attendere però la replica al vetriolo del neo Ministro degli Interni! Sentite le parole graffianti! E’ guerra a cielo aperto tra il nuovo Ministro degli Interni Matteo Salvini e l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Come mai i due ...

Matteo Salvini contro New York Times : "Fango di poteri forti"/ "Italia - governo schifoso" - replica il ministro : Matteo Salvini contro New York Times: "Fango dei poteri forti". "governo M5s-Lega schifoso", la replica del ministro dell'Interno sull'attacco del quotidiano Usa(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:30:00 GMT)

Flat tax - Matteo Salvini : "Chi guadagna di più deve pagare meno tasse" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io su Radio Rai 1 e, a domanda diretta, ha fornito qualche precisazione sulla discussa Flat tax che il centrodestra sosteneva da tempo e che è stata inserita nel contratto di governo firmato insieme al Movimento 5 Stelle.Le parole di Salvini sono piuttosto chiare:È giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse. Perché spende e investe di più. L'importante è ...