Mattarella | ' Economia in recupero | ma impegno comune per la stabilità'

Pil - Mattarella : «Economia in recupero - ma molto da fare per lavoro e giovani» : Il capo dello Stato ha sottolineato che occorre un impegno condiviso «per favorire l'imprenditorialità e le prospettive di sviluppo, con investimenti in infrastrutture, innovazione e formazione per ...

Mattarella : fase incoraggiante economia : 11.05 "Rivolgo un caloroso saluto a tutti i partecipanti all'Assemblea di Confcommercio, che si tiene in una fase di incoraggiante recupero della nostra economia". Così il presidente della Repubblica, Mattarella. "Gli sforzi per espandere l'occupazione attraverso la crescita, creando lavoro stabile e di qualità, per sostenere i redditi e i consumi delle famiglie e dare una prospettiva di un futuro migliore ai nostri giovani,sono tuttavia, ben ...

Governo - il colpo di Matteo Salvini all'Economia : con chi commissaria il ministro Tria - sgambetto a Sergio Mattarella : Un colpo basso per Sergio Mattarella : ha fatto di tutto per cacciare dalla porta principale gli euroscettici dal Governo, ma Matteo Salvini li ha fatti tutti rientrare dalla finestra. E che finestra: ...

Conte al Colle da Mattarella per l'incarico 'Governo politico'. Accordo M5S-Lega Tria all'Economia - Savona Affari Ue. Meloni fuori : Al Tesoro dovrebbe andare il professor Giovanni Tria, preside della facoltà di Economia dell'università Tor Vergata a Roma, dove è docente di Economia politica. Enzo Moavero Milanesi potrebbe andare ...

Governo ultime notizie - accordo M5s-Lega/ Ministri : Savona Affari UE - Tria all'Economia. Mattarella accetterà? : Governo live, ultime notizie: per Savona si attende Salvini, Di Maio spera, Cottarelli in stand-by. Altra giornata cruciale per quanto riguarda il prossimo esecutivo italiano: tutte le news(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:24:00 GMT)

Di Maio a Salvini : "Via Savona dall'Economia e si parte". Mattarella lascia in panchina Cottarelli : Un colpo di scena al giorno: se ieri i 5 stelle avevano rinunciato all'impeachment per il Capo dello Stato, ora vorrebbero aggirare il veto sull'economista Paolo Savona cambiando la lista...

Mattarella prende tempo per un governo politico | La Lega insiste : esecutivo d'emergenza - poi il voto | Di Maio : troviamo un altro nome all'Economia : Il leader M5s propone di tenere Savona nella squadra di governo ma non all'Economia dove andrebbe cercato un nome alternativo.

Governo - il nodo economia blocca Lega e 5 stelle : Salvini al bivio - Di Maio vede Mattarella : Carlo Cottarelli al Quirinale per un colloquio informale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Matteo Salvini al bivio: ripartire con Luigi Di Maio per una...

L'ora più buia di Mattarella : la scelta obbligata di difendere l'interesse nazionale dopo il no dei partiti alla soluzione Giorgetti per l'Economia : Il tono è tono sobrio, le parole senza aggettivi. Dieci minuti. È uno dei discorsi più drammatici della storia della Repubblica, nella crisi più lunga che l'Italia abbia mai conosciuto. Sergio Mattarella difende la Costituzione e l'interesse nazionale. Spiega come, in questi 85 giorni, ha favorito il confronto, agevolando ogni soluzione, aspettando esigenze e necessità dei partiti, reiterate richieste di tempo, ...

Mattarella : "Ho accettato tutti ministeri - tranne economia" : "Ho condiviso e accettatto tutte le proposte tranne quella del ministro dell'Economia". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Ho chiesto un autorevole esponente politico della ...

Governo : Conte rinuncia - convocato Cottarelli | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne l'Economia per tutelare i risparmi" | Ira di Salvini | Di Maio vuole l'impeachment - Berlusconi : irresponsabile : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". convocato Cottarelli per lunedì mattina