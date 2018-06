romadailynews

: Marsilio (FDI): #Parco Tor Marancia, storica destra: 'Fratelli d'Italia rivendica il merito… - romadailynews : Marsilio (FDI): #Parco Tor Marancia, storica destra: 'Fratelli d'Italia rivendica il merito… - marcomarsilio : APERTURA PARCO TOR MARANCIA: UNA STORICA VITTORIA DELLA DESTRA. MARSILIO (FdI): ORA COMPLETARE L'OPERA PER DARE AI… - Mina80560835 : RT @bravimabasta: Il trascinante intervento di Marco Marsilio (Fdi): Larussa e Santanché chiacchierano, quello di fianco se la dorme della… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Roma – Il Senatore Marco, portavoce regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa l’apertura dela Tor. “L’apertura dei primi 3 ettari diattrezzato a Torpuò anche sembrare poca cosa, a fronte degli oltre 100 ettari da attrezzare e aprire alla fruizione. Ma per noi che abbiamo combattuto questabattaglia, in difesa dell’ultimo lembo della campagna romana a ridosso delle Mura, spesso in solitudine, costituisce comunque un motivo di vanto e di grande soddisfazione”. “Ora la giunta Raggi non si trinceri dietro la “burocrazia” per giustificare altri anni di ritardi nell’apertura del, perché quella “burocrazia” dipende dalla sua azione amministrativa e dall’impulso che saprà dargli, ed e’ una delle promesse ...