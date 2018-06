Maroni | fuoco amico su Salvini

Blastingnews

(Di giovedì 7 giugno 2018) Nei giorni del battesimo del governo gialloverde ci ha pensato una delle voci storiche più autorevoli della Lega VIDEO, Roberto, ad aprire gli occhi a Matteo. L’ex governatore della Lombardia in un’intervista rilasciata a La Repubblica ha chiesto al neo ministro dell’Interno di lasciare la segreteria del Carroccio per non trascinarlo nella palude. Parole che hanno fatto scalpore considerato il risultato ottenuto alle ultime elezioni politiche e l’ulteriore crescita di consensi acquisita nei successivi novanta giorni di non governo. Ciò che preoccupa, in realta', è il nuovo ruolo che ricoprira'che lo costringera' che gli piaccia o meno ad assumere una responsabilita' istituzionale incompatibile con la sua indole di trascinatore di piazza. Nel farlo l’esponente storico della Lega ha richiamato l’eclissi Politica di Angelino Alfano: un ...