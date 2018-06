Maria De Filippi | colpo grosso per U&D | Aida Nizar e Loredana Lecciso sul trono

Maria De Filippi : quanto ha guadagnato nel 2017 con la Fascino p.g.t : Fascino p.g.t, società di produzione di Maria De Filippi e Mediaset: nel 2017 ricavi per 61,7 milioni di euro quanto guadagna Maria De Filippi in un anno? Giovedì 7 giugno 2018 a svelare tutti i numeri relativi alla Fascino p.g.t e alla conduttrice di Canale5 ci pensa Claudio Plazzotta. Sulle pagine di Italia Oggi, il […] L'articolo Maria De Filippi: quanto ha guadagnato nel 2017 con la Fascino p.g.t proviene da Gossip e Tv.

Aida Nizar e Loredana Lecciso troniste di Uomini e Donne?/ Maria De Filippi e la mossa necessaria… : Aida Nizar e Loredana Lecciso troniste di Uomini e Donne? Maria De Filippi le vorrebbe sul trono per contrastare i palinsesti della rete ammiraglia Rai. (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 09:21:00 GMT)

Il vincitore di Amici di Maria De Filippi tra Irama - Carmen ed Einar per Carlo Di Francesco e Garrison : Il vincitore di Amici di Maria De Filippi per Carlo Di Francesco dovrebbe essere Carmen ma il docente di canto crede che a trionfare sarà Irama. Carlo Di Francesco non ha mai fatto mistero delle sue preferenze, al pari degli altri docenti di Amici di Maria De Filippi. Particolarmente spiccata era quella di Rudy Zerbi nei confronti di Biondo, più volte criticato per le sue scarse doti canore. Il trapper è stato però eliminato nelle scorse ...

Trapani - Carmen Ferreri in finale ad Amici di Maria De Filippi : La giovane cantante trapanese Carmen Ferreri con la canzone 'La complicità' ha conquistato la finale della trasmissione 'Amici', condotta su Canale 5 da Maria De Filippi. La diciottenne cantante ...

Amici di Maria De Filippi - la tragica razione di Emma eliminata : 'Ho una brutta sensazione...' : Ad Amici di Maria De Filippi , il verdetto della semifinale è stato netto e un po' a sorpresa: fuori dal talent ci vola Emma . E la cantante, dopo il verdetto, non è riuscita a trattenere le lacrime, ...

“E anche Alberto Angela se ne va”. Soffiata clamorosa : la fine di un’era. Perché non lo vedremo più dove lo seguiamo da quasi 20 anni : tutta ‘colpa’ di Maria De Filippi… : È uno dei volti più apprezzati della tv e anche, recentemente si è scoperto, un sex symbol amatissimo dal pubblico femminile di ogni età. Insomma, Alberto Angela, oltre ad essere bravissimo nel suo lavoro, è anche un pezzo pregiato per i numeri che riesce a fare in termini di ascolti. La notizia del suo addio a Rai3, infatti, sta circolando da un po’, portandosi dietro la scia di un vero e proprio terremoto. Tutti hanno paura di ...

Maria De Filippi - ad Amici la battutina in diretta su Alessia Marcuzzi : 'A Mediaset...' : Una stilettata che fa male. Maria De Filippi , durante la semifinale di Amici , non ha risparmiato una battutina indigesta per Alessia Marcuzzi , conduttrice dell' Isola dei famosi travolta dallo ...

Amici 2018 - la semifinale conquista il pubblico : ascolti in vetta per Maria De Filippi : Il programma 'Amici di Maria De Filippi' arriva alle fasi finali e conquista il prime time della domenica. Con un netto del 21,82% di share, sono stati 4 milioni 65mila spettatori ad essere sintonizzati su Canale 5...

Amici - la brutale legge di Maria De Filippi : chi ha demolito nella diretta della semifinale del talent : Trionfa sempre Maria De Filippi . La semifinale di Amici , domenica sera su Canale 5, ha infatti ottenuto il 21,8% di share , regolando la concorrenza di Fabio Fazio e Che tempo che fa su Rai1 , le ...

Canna gate ad Amici 17 - ecco come ha reagito Maria De Filippi : Il Canna - gate irrompe anche durante la semifinale di Amici di Maria De Filippi. Nessuno scandalo in corso, solo una battuta di Geppi Cucciari che tira in ballo la padrona di casa parlando di 'E' ...

Amici 17 - volano gli ascolti. Maria De Filippi massacra Fazio : 'Amici 17' cresce negli ascolti e vince la sfida della domenica sera. Il talent show di Maria De Filippi, dalle 21.17 alle 24.18, è stato visto da 4.065.000 italiani per il 21,82% di share, dalle 24.

Balla pure Maria De Filippi. Il miracolo di Alvaro Soler - e Simona Ventura - : Chi la segue da anni parla di 'evento storico'. Alla semifinale di Amici 17 anche la conduttrice Maria De Filippi è scesa in pista e si è scatenata in un ballo mai visto con Simona Ventura. A ...

Amici 2018 - la Finale. Ecco quando va in onda : nuova data per il talent di Maria De Filippi : quando va in onda la Finale di Amici 2018? C’è una nuova data per il talent di Maria De Filippi. Canale 5 ha effettuato un nuovo cambio di programmazione dando ai ragazzi del programma un giorno in più per prepararsi al meglio prima dell’ultima ed importantissima sfida. Chi di loro però alzerà la coppa? Ebbene sì, proprio così, la Finale di Amici 2018 non andrà in onda di domenica sera. Come mai? Perché i vertici Mediaset hanno ...

Irama finalista ad Amici 17 : Maria De Filippi annuncia la data ufficiale : Dopo un niente di fatto ed un’esibizione a quattro con tanto di ospiti, arriva il risultato: Irama finalista ad Amici 17. Adesso è ufficiale. Lo scontro tra Irama e Carmen avviene sul palco della semifinale di Amici 17 al cospetto di professori e giudici mentre i ragazzi a casa possono valutare i concorrenti attraverso il televoto. Irama finalista Amici 17 Proprio quest’ultimo insieme al giudizio dei professori ha dato il primo ...