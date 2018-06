Marco Cecchinato Roland Garros | semifinale contro Thiem | l' elogio di McEnroe

Chi è la fidanzata di Cecchinato? Ecco Gaia - la ‘Peki’ a cui Marco ha dedicato la vittoria su Djokovic al Roland Garros : Marco Cecchinato conquista la semifinale al Roland Garros e scrive sulla telecamera un messaggio per ‘Peki’: Ecco chi è Gaia, la fidanzata del tennista a cui il palermitano ha dedicato la vittoria su Djokovic Pare non si frequentino da molto, eppure il feeling tra i due è tangibile. Stiamo parlando di Marco Cecchinato, autore di un incredibile quarto di finale al Roland Garros contro Nole Djokovic, e la fidanzata Gaia. La coppia è ...

Marco Cecchinato - un ragazzo normale cresciuto a «pane e tennis» : «La racchetta in mano gliel’ho messa io». Zio Gabriele, di cognome Palpacelli, marito della sorella (Anna) della mamma (Stefania), parla di Marco Cecchinato, la speranza azzurra al Roland Garros: è in semifinale dopo aver battuto Djokovic, il penultimo ostacolo è Thiem, che affronterà l’8 giugno al Centrale di Parigi. L’orgoglio di Palpacelli va oltre il legame familiare. «Siamo una grande famiglia allargata, cresciuti a pane e tennis. ...

Roland Garros 2018 - il montepremi faraonico di Marco Cecchinato. Quanti soldi ha guadagnato a Parigi e in tutta la carriera? : Marco Cecchinato ha guadagnato 560mila euro in un colpo solo. Questo è infatti l’esorbitante premio che il tennista siciliano si è assicurato qualificandosi alle semifinali del Roland Garros 2018: il palermitano si è messo in tasca un assegno succulento dopo aver surclassato fuoriclasse come Carreno-Busta, Goffin e Djokovic. Si tratta di una cifra elevatissima per il 25enne che, prima dell’appuntamento sulla terra rossa di Parigi, ...

Montepremi Roland Garros 2018 : quanti soldi guadagnano i tennisti? Cifre da urlo - vincitore milionario. Marco Cecchinato sorride : Il Roland Garros ha incrementato il proprio Montepremi che per l’edizione di quest’anno è di ben 39,2 milioni di euro cioè tre in più rispetto allo scorso anno. Gli organizzatori hanno così assicurato un piatto ancora più appetitoso ai migliori tennisti del pianeta che si daranno battaglia per alzare al cielo il prestigioso trofeo ma anche per arricchire il proprio conto in banca da veri professionisti quali sono. Il Roland Garros ...

Chi è Marco Cecchinato? Il nuovo fenomeno del tennis italiano : la semifinale del Roland Garros e tanti sogni. Il siciliano ai raggi X : Marco Cecchinato, il nuovo Messia del tennis italiano, un extraterrestre che ha raggiunto livelli cosmici nelle ultime settimane, un giocatore formidabile che è letteralmente esploso nelle ultime settimane e che sta riscrivendo un pezzetto di storia. Ormai è diventato l’idolo indiscusso di tutti gli appassionati di questo sport, i tifosi neutrali lo hanno già adottato da tempo, giorno dopo giorno sta catturando simpatie da più parti, è ...

