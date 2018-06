' Marauder' il nuovo album degli INTERPOL a fine agosto

newsic

: Il 24 agosto uscirà #Marauder, sesto disco degli Interpol. Intanto ecco il primo singolo #TheRover ???? - EndCent : Il 24 agosto uscirà #Marauder, sesto disco degli Interpol. Intanto ecco il primo singolo #TheRover ???? - EndCent : Interpol, ascolta il nuovo singolo “The Rover”. L’album ‘Marauder’ esce il 24 agosto – COPERTINA E TRACKLIST… - ilcibicida : 'The Rover' è il primo estratto da 'Marauder', nuovo album degli @Interpol annunciato oggi, in uscita il 24 Agosto… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Glihanno anche confermato una prima serie di date che li porterà in giro per il mondo, oltre alle apparizioni già annunciate alla House of Vans di New York City, al Riot Fest di Chicago e ...