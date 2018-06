Mara Carfagna demolisce Giuseppe Conte | ' Sulle donne parole vuote e retoriche Forse

Mara Carfagna : «Abbattere le istituzioni è un gioco pericoloso» : L’ ufficio di vicepresidenza della Camera è uno stanzone austero in cui la nuova inquilina si muove ancora incerta. «Mi dispiace: l’aria condizionata non so farla funzionare», dice Mara Carfagna aprendo la finestra. Domenica 27 maggio Mattarella si è rifiutato di avallare una squadra di governo che avrebbe previsto, al dicastero dell’Economia, il professor Paolo Savona, noto per le sue posizioni anti Euro. Conte ha rimesso l’incarico di ...

Mara Carfagna - l'avvertimento tombale al governo Lega-M5s : 'Lo faremo durare il meno possibile' : Mara Carfagna ospite di Mattino Cinque con Francesco Vecchi ribadisce ancora una volta quanto il clima tra Lega e Forza Italia non sia tra i più sereni, specialmente ora che il governo tra il ...

Mara Carfagna - la bordata : 'Lega e M5s - il manuale Cencelli per spartirsi le idee'. E sulle donne... : È come se il Movimento 5 Stelle 'avesse tradito il Sud, avesse tradito l'elettorato di riferimento', perché il Sud 'non c'è neanche nelle premesse' della bozza di contratto Lega-M5s per il governo. ...

Donne parlamentari giordane e marocchine accolte da Mara Carfagna - vicepresidente della Camera : ' I vostri Paesi hanno compiuto decisivi passi avanti sulla strada della parità fra uomo e donna anche nella rappresentanza politica e nelle istituzioni. E' particolarmente importante avviare un dialogo fra i Parlamenti come stiamo facendo oggi, per scambiarsi buone pratiche e confrontarsi sulla strada che c'e' ancora da ...

Mara Carfagna e le donne in politica - l'incontro con le rappresentanti di Giordania e Marocco : Su alcuni temi pure la tanto vituperata Italia ha qualcosa da insegnare. È il caso della partecipazione femminile in politica e nella società, che, qui da noi, aumenta di anno in anno e di legislatura in legislatura. Il 34,6% dei deputati e il 34,8 dei senatori in carica sono donne: erano il 30,7% a Montecitorio e ...

Mara Carfagna - la durissima risposta a Luigi Di Maio : 'Fuori dalla realtà - ti spiego cos'è la democrazia' : Dopo l'incontro con Elisabetta Casellati , Luigi Di Maio è tornato ad insultare il centrodestra . Definito 'pseudo-centrodestra', ha aggiunto che come entità politica non esiste, ribadendo per la millesima volta la sua apertura a un governo con la Lega ma senza traccia di Silvio Berlusconi né di Forza Italia. Parole che hanno scatenato la reazione del ...

Mara Carfagna - il retroscena che la incorona : ha chiesto di coordinare Forza Italia : Dopo aver conquistato la poltrona di vicepresidente della Camera, Mara Carfagna punta a un altro colpaccio mettendo nel mirino il ruolo più importante in Forza Italia, dopo quello naturalmente di ...

Mara Carfagna - la lezione definitiva a Di Maio sul governo : 'Quanto tempo ci farai ancora perdere?' : Per ora ogni tentativo di Luigi Di Maio di tentare Matteo Salvini a staccare la Lega dal resto del centrodestra non hanno raggiunto il bersaglio. Dallo stesso leghista, passando per buona parte dei ...

Mara Carfagna contro Luigi Di Maio : 'Il bullo è arrivato secondo alle elezioni e vuole governare. Perché?' : Qualcuno si sta dilettando a fare alta strategia politica anche a costo di trascinare nella Terza Repubblica i metodi polverosi che si usavano nella Prima'.

Mara Carfagna : 'Se Matteo Salvini vuole essere un vero leader deve rappresentare tutto il centrodestra' : A fare il punto sul quadro politico ci pensa Mara Carfagna , appena eletta vicepresidente della Camera per Forza Italia. 'Un onore e una responsabilità - spiega in un'intervista a La Stampa -: ora l'...

Mara Carfagna : 'Devolvo la mia indennità a donne e disabili' : 'La politica può e deve fare grandi cose per sostenere chi è più debole o si trova in difficoltà. Ecco perché ho deciso di devolvere la mia indennità da vicepresidente della Camera dei deputati per ...