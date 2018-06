Mangia tonno avariato | ragazzina in ospedale L' esperto | Occhio al prezzo e alla

Palermo - Mangiano tonno avariato : 8 persone intossicate. I sintomi come quelli dell’allergia : Hanno tutte comprato il pesce da ambulanti in strada. Dopo averlo mangiato hanno accusato un malore e sono state trasportate in ospedale. Potrebbe trattarsi di sindrome sgombroide, che colpisce quando si mangia pesce alterato contenente stamina.Continua a leggere

Anna Ascani : 'Il M5s doveva aprire le istituzioni come una scatoletta di tonno e ora si sta Mangiando pure l'involucro' : 'I grandi statisti, i nuovi vincitori, dovevano aprire le istituzioni come una scatoletta di tonno e ora si stanno mangiando anche l'involucro'. Anna Ascani , Pd, , ospite di Agorà, su Raitre, prende ...