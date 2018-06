Maltempo Val Susa | frana travolge parte di un paese | un centinaio di evacuati

Maltempo - frana a Bussoleno : cinque case travolte in Val di Susa - : Quattro persone sono state soccorse con l'elicottero, ma nessuno sarebbe rimasto ferito. LE PREVISIONI

Maltempo - frana in Valtellina : stato di emergenza a Madesimo e Campodolcino : Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della condizione di difficoltà nell’accessibilità ai Comuni di Madesimo e Campodolcino, a causa dell’aggravamento della vasta frana nel Comune di San Giacomo Filippo (Sondrio). E’ quanto si legge nel comunicato ufficiale diffuso al termine da Palazzo ...

Maltempo Germania : grandine - alluvioni e valanghe di fango spazzano via le auto e allagano le abitazioni [GALLERY] : 1/4 ...

Maltempo Germania : valanghe di fango per le strade : Acquazzoni violenti e ininterrotti hanno provocato tra domenica notte e lunedì valanghe di fango che hanno danneggiato veicoli e strade in alcune parti della Germania. Coinvolti più di tutti sono stati i Laender di Assia, Renania Palatinato, Turingia e Sassonia. Ma l’allarme non è cessato, secondo il servizio meteorologico tedesco, e si attendono per i prossimi giorni ancora temporali e inondazioni. Le temperature rimarranno intorno ai 33 ...

Maltempo - nubifragio in Val Serina : allagamenti in strade e negozi : strade e scuole chiuse, attività commerciali allagate e seriamente danneggiate, una famiglia rimasta isolata. E’ il bilancio del nubifragio abbattutosi nella serata di ieri in Val Serina e poi ripetutosi nella mattinata odierna, in particolare nella zona di Algua, Bracca e Costa Serina, quando in sole due ore sono caduti circa 70 millimetri di pioggia. Il disastro maggiore ad Algua, lungo la strada provinciale, nei pressi del municipio. ...

Maltempo Val d’Aosta : vento e pioggia - disagi a Aosta e Introd : Un’ondata di Maltempo, con pioggia forti raffiche di vento, sta interessando la Valle d’Aosta causando anche qualche disagio alla viabilità. Ad Aosta un albero di grandi dimensioni è caduto in via Saint-Martin de Corleans provocando l’interruzione della circolazione su questa arteria che collega da Est a Ovest la città. Anche a Introd una pianta si è abbattuta sulla strada regionale che è stata chiusa. Danni sono anche ...

Maltempo : Legnano chiede la valutazione dello stato di calamità : Il Comune di Legnano (Milano) ha chiesto a Regione Lombardia la valutazione dello stato di calamita’, a seguito di danni a diverse strutture e abitazioni di Legnano, provocati dalla violenta grandinata del 9 maggio scorso. A comunicarlo e’ il sindaco della citta’ milanese, Gianbattista Fratus, che ha spiegato di aver trasmesso “la documentazione a Regione Lombardia”, parlando di circa una “sessantina di ...

Maltempo : neve in Valtellina e Valchiavenna : In Valtellina e Valchiavenna è tornata la neve, sopra i 1500-1800 metri. Oggi pioggia battente sul fondovalle e fitte nevicate in quota con le cime avvolte dalle nebbie. Crollo ovunque delle temperature, con almeno 15 gradi in meno rispetto ai giorni scorsi. Un clima decisamente autunnale e non di primavera avanzata come un paio di settimane fa. E in serata parecchi camini e stufe a legna e pellet delle case, anche sul fondovalle, accesi per ...

Maltempo - piogge torrenziali in Piemonte : neve sulle Alpi - allagamenti a valle : Nubifragi nel Pinerolese, i provincia di Torino, neve ai 2.000 metri del Colle del Sestriere, ma anche a quote piu’ basse, temperature sotto i 15 gradi in pieno giorno in pianura. Sono gli effetti del Maltempo che oggi ha colpito molte aree del Piemonte, con forti temporali, grandine e raffiche di vento. Un forte temporale con 60 millimetri di pioggia caduti in un’ora ha provocato lo straripamento di alcuni corsi d’acqua minori ...

GRANDINE IN VAL SERIANA/ Maltempo - temporali nel bergamasco : Maltempo in Val SERIANA. temporali e GRANDINE nel bergamasco: fortunatamente solo diversi disagi ma nessun ferito nel picco dell'ondata di Maltempo(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 05:40:00 GMT)

Maltempo - violento temporale in Vallagarina : Rovereto allagata : Forte Maltempo in Nord Italia, dove le intense piogge stanno causando danni e disagi. In particolare la Vallagarina è stata colpita da un violento temporale con una forte grandinata che ha colpito diverse zone. Allagamenti a Rovereto, dove l’acqua ha invaso le vie intasando i tombini del riflusso. Al momento non si hanno notizie di danni a edifici o persone. Disagio per la viabilità e per gli allagamenti di scantinati e garage. Allagato il ...

Maltempo Sardegna - assessore : terminata l’emergenza la prima valutazione dei danni : ”Siamo stati e continuiamo a essere in costante contatto con gli uomini di Enti e Agenzie regionali che da giorni stanno lavorando per ridurre e contenere le criticità dovute al Maltempo. Appena superata l’emergenza, l’Assessorato attiverà tutti gli uffici competenti di Argea Sardegna, e se necessario anche di altre Agenzie, per avviare una prima valutazione sul campo delle criticità causate alle aziende agricole sarde ...

Maltempo - il candidato sindaco Cavallari : 'mancata manutenzione e controllo - gestione superficiale del patrimonio' : Io, però, posso fare ai cittadini una promessa che sono certo di mantenere: sicuramente non ci saranno disponibilità per assecondare gli appetiti famelici della politica che ha ridotto Teramo in ...