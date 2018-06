Maltempo sul nord Italia - frana a Bussoleno : fango sulle case - un centinaio di evacuati. In arrivo temporali al Nord : Il Maltempo si abbatte sul Nord Italia. Un centinaio di persone sono state evacuate a Bussoleno, in val di Susa, in provincia di Torino, per una frana provocata dalle piogge. «È un...

Allerta Meteo - forte Maltempo sull’Italia : rischio bombe d’acqua - grandine e tornado per 48 ore - scatta l’allarme per 15 Regioni : 1/29 ...

Il Maltempo torna sull’Italia : 63% di pioggia in più a maggio - allarme per il ritorno della grandine : Il maltempo torna sull’Italia dopo il 63% di pioggia in piu’ rispetto alla media caduta a maggio che ha colpito a macchia di leopardo nelle campagne con temporali e grandine le coltivazioni e provocato ristagni idrici che hanno impedito le semine. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti di una primavera anomala che ha provocato nei campi danni vicini al mezzo miliardo di euro dall’inizio dell’anno, sulla base dei dati Isac ...

Previsioni Meteo - l’Estate prende una brutta piega : tendenza shock verso il Solstizio - forte Maltempo e freddo anomalo in arrivo sull’Italia! : 1/32 ...

Maltempo in Friuli : alberi sulla strada a Pozzuolo : I violenti temporali che nel primo pomeriggio si sono abbattuti sul Friuli hanno provocato disagi alla circolazione. Le raffiche di vento, accompagnate da scrosci di pioggia, hanno provocato la caduta ...

Maltempo - allagamento sulla A1 : 10km di coda a Firenze - esonda fosso Ghindossoli : Un allagamento con conseguenti problemi alla circolazione e 10 chilometri di coda si è registrato, nel tardo pomeriggio, sull’autostrada A1, al km 291, tra Scandicci (Firenze) ed Impruneta (Firenze) a causa della pioggia caduta nel pomeriggio e che ha portato all’esondazione del fosso Ghindossoli. L’autostrada, fanno sapere da Autostrade per l’Italia, non e’ mai stata chiusa. L'articolo Maltempo, ...

Maltempo - super caldo e violenti temporali : bombe d’acqua - grandine e tornado - sull’Italia è estate solo a metà [FOTO e VIDEO] : 1/35 ...

Maltempo - tempesta sull’Île-de-France : le spettacolari immagini della torre Eiffel colpita da un fulmine [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Maltempo - ‘inverno’ a Torino : bufera di vento e grandine sulla città [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...

Maltempo Roma : alberi caduti sulla carreggiata - code sulla Nomentana : Astral Infomobilità rende noto che si registra traffico rallentato sulla via Nomentana per la presenza di alberi sulla carreggiata nel tratto compreso tra via Palombarese e via Dante da Maiano, in direzione di Roma. L'articolo Maltempo Roma: alberi caduti sulla carreggiata, code sulla Nomentana sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in arrivo sul weekend del 2 giugno - forti venti e grandinate : Nuova settimana, 'vecchi' temporali. Una bassa pressione nella vicina Francia continua ad inviare intensi fronti perturbati ricchi di temporali e grandinate, e sospinti da venti di Libeccio. Il team ...

Maltempo : 6 smottamenti sulla litoranea Sebino-bergamasco : Oltre al danneggiamento del ponte che porta all’abitato di Fonteno, che ora è isolato, le violente precipitazioni delle ultime ore hanno causato anche altri gravi disagi nella zona del medio Sebino bergamasco. sulla litoranea del lago tra Riva di Solto e Tavernola sono scesi sei smottamenti, in mezzo ai quali sono rimasti bloccati diversi automobilisti. In Val Cavallina e’ stata bloccata per un paio d’ore la provinciale che da ...