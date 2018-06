Maltempo | fulmine sulla sede Ulss di Rubano | saltano le prestazioni

Maltempo - violenti temporali tra Umbria e Marche : bomba d’acqua a Caldarola - fulmine colpisce uomo : I vigili del fuoco hanno soccorso nel tardo pomeriggio di oggi un uomo di 63 anni, colpito da un fulmine in frazione Rucce di Fabriano (Ancona), dove sta infuriando un violento temporale. Il 63enne e’ stato raggiunto dai soccorritori su una cresta al confine tra Marche e Umbria : sul posto anche un’eliambulanza che lo ha prelevato e trasportato all’ospedale di Fabriano. E’ stato sempre vigile e collaborativo ed e’ in ...

Maltempo Toscana : un fulmine danneggia una chiesa - i Vigili del Fuoco rimuovono le campane : I Vigili del Fuoco di Siena sono intervenuti per la messa in sicurezza della vela della torre campanaria di una chiesa nel Senese, danneggiata nei giorni scorsi a causa di un fulmine, asportando due campane. La chiesa e’ quella di San Giovanni Battista, in localita’ Ville di Corsano, nel Comune di Monteroni d’Arbia (Siena). Il fulmine ha seriamente danneggiato la torre della chiesa, che risale al XXII secolo. I Vigili de Fuoco ...