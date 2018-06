Maltempo - frana a Bussoleno : cinque case travolte in Val di Susa - : Quattro persone sono state soccorse con l'elicottero, ma nessuno sarebbe rimasto ferito. LE PREVISIONI

Maltempo - frana in Valtellina : stato di emergenza a Madesimo e Campodolcino : Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della condizione di difficoltà nell’accessibilità ai Comuni di Madesimo e Campodolcino, a causa dell’aggravamento della vasta frana nel Comune di San Giacomo Filippo (Sondrio). E’ quanto si legge nel comunicato ufficiale diffuso al termine da Palazzo ...

Maltempo Treviso : frana sul Monte Grappa - chiusa la SP140 : A seguito delle intense piogge degli ultimi giorni, sulla SP140 ”Generale Giardino”, si è verificata una frana che provocato la chiusura del traffico nel tratto stradale compreso dal km 9+900 al km 11+500. La viabilità interessata dalla frana è quella che collega la località Semonzo del Grappa a Cima Grappa ed il tratto intercluso è by-passabile tramite una carrareccia (ex strada militare) Col Serai – Campocroce. La Provincia ...

Maltempo : Treviso - frana sul Monte Grappa - chiusa la strada provinciale 140 : Treviso, 23 mag. (AdnKronos) – A seguito delle intense piogge di questi giorni, sulla strada provinciale 140 ‘Generale Giardino”, si è verificato un evento franoso che ha reso indispensabile la chiusura del traffico nel tratto stradale compreso dal km 9+900 al km 11+500.La viabilità interessata dalla frana è quella che collega la località Semonzo del Grappa a Cima Grappa ed il tratto intercluso è by-passabile tramite una ...

Maltempo : Treviso - frana sul Monte Grappa - chiusa la strada provinciale 140 : Treviso, 23 mag. (AdnKronos) – A seguito delle intense piogge di questi giorni, sulla strada provinciale 140 ‘Generale Giardino”, si è verificato un evento franoso che ha reso indispensabile la chiusura del traffico nel tratto stradale compreso dal km 9+900 al km 11+500.La viabilità interessata dalla frana è quella che collega la località Semonzo del Grappa a Cima Grappa ed il tratto intercluso è by-passabile tramite una ...

Maltempo : Treviso - frana sul Monte Grappa - chiusa la strada provinciale 140 : Treviso, 23 mag. (AdnKronos) - A seguito delle intense piogge di questi giorni, sulla strada provinciale 140 “Generale Giardino”, si è verificato un evento franoso che ha reso indispensabile la chiusura del traffico nel tratto stradale compreso dal km 9+900 al km 11+500.La viabilità interessata dall

Maltempo - Rfi : il 20 Maggio riapre la linea Porrettana dopo la frana a Gaggio : A poco piu’ di due mesi dall’interruzione forzata dal Maltempo e dalla frana nel comune di Gaggio Montano, nel Bolognese, riprendera’ regolarmente, domenica prossima la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Riola e Porretta Terme, sulla linea Porrettana. I primi treni a ripercorrere la linea interrotta l’11 marzo per i danni all’infrastruttura provocati dalle difficili condizioni meteorologiche saranno il ...

Maltempo : frana sul lago di Como - statale chiusa fino a domani : Il Maltempo ha provocato una frana tra i comuni di Argegno e Colonno: per tale motivo resterà chiusa almeno fino a domani mattina la SS340 Regina, che costeggia la sponda occidentale del lago di Como. La sede stradale è stata liberata ma è necessario prima mettere in sicurezza la parete rocciosa a monte della strada dove si trovano circa 200 metri cubi di materiale pericolante: i lavori sono in corso e dovrebbero terminare entro ...

Maltempo - strade franate nel teramano - punti critici presidiati : Teramo - "Le condizioni delle provinciali che insistono sul territorio di Valle Castellana continuano ad essere la vergogna di tutta la nostra provincia, con le strade che alle prime piogge iniziano a franare, a chiudersi ed a diventare impraticabili con le normali vetture, lasciando il territorio spezzato a metà in diversi punti e rendendo la viabilità una vera e propria odissea per i nostri cittadini". Questo il grido ...

Maltempo - Cagliari : frana sul Polo Museale a Ingurtosu : Gravi danni per la bomba d’acqua che ieri ha colpito l’Arburese e il Fluminese anche nel villaggio minerario di Ingurtosu (Arbus, Ca), dove una frana di detriti e residui delle antiche lavorazioni minerarie si è abbattuta sul Polo Museale di Pozzo Gal sfondando un oblò. L’acqua ha invaso i locali e continua a scendere copiosa a valle. E’ crollato anche il muro della piazza, sotto il palazzo della direzione della ex ...

Maltempo Volterra : restituito l’accesso a Mazzolla dopo la frana : E’ stato riaperto l’accesso alla frazione di Mazzolla nel Comune di Volterra, chiuso il mese scorso a causa di una frana. Ne da’ notizia l’amministrazione comunale spiegando che e’ stata parzialmente revocata l’ordinanza che vietava l’uso di alcuni immobili nella frazione. “In appena un mese – sottolinea il sindaco Marco Buselli – e’ stato possibile ridare a Mazzolla ...

Maltempo - tragedia sfiorata in Sardegna : un masso frana sulla statale - Castelsardo tagliata in due : Grande paura in Sardegna, dove stamani a Castelsardo a causa del Maltempo, lungo la statale 200 che collega il comune con la frazione di Lu Bagnu, un masso di grosse dimensioni è caduto dal costone sovrastante sulla carreggiata, in località Punta Spinosa. Fortunatamente la strada era già stata chiusa la traffico da martedì sera, dopo che una frana aveva invaso le due corsie. “Chiudere subito dopo la prima frana è stata una scelta prudente ...

Maltempo Piemonte - frana in Valsusa : 4 evacuati : Forte Maltempo da ieri pomeriggio in Piemonte, in particolare nell’area della Valsusa, dove una frana si è verificata a Bussoleno, nella località Campo Benello. E’ stata necessaria l’evacuazione di quattro allevatori che si preparavano a portare il bestiame in alpeggio. Strade allagate a Bussoleno con un’ auto bloccata nel sottopasso, poi chiuso. Il Maltempo è partito dalla media Valle e si è spostato via via verso ...

Maltempo - notte di violenti temporali in Piemonte : frana a Bussoleno : Dopo un violento temporale che ha causato allagamenti, una frana e’ caduta, oggi pomeriggio, a Bussoleno, nella zona di campo Benello, in Valle di Susa. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Al momento sembra che nessuna persona sia rimasta coinvolta. In Valle di Susa i pluviometri di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno registrato oggi 41.4 mm di pioggia a Borgone, 40 a Condove; le precipitazioni ...