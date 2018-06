Maltempo | chiusi park Padova per Vasco

Maltempo a Padova : chiusi i park per il concerto di Vasco Rossi : Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio sulla zona ovest di Padova. Diversi allagamenti si sono verificati nelle zone di Selvazzano e Tencarola, con traffico rallentato in tutta l’area. Anche il centro di Abano Terme è stato particolarmente colpito. Problemi anche allo stadio Euganeo dove stasera si esibirà Vasco Rossi nella sua seconda data Padovana. Poco dopo le 15 un violento acquazzone si è abbattuto sui fan in attesa. ...

Maltempo Abruzzo : allagamenti a Montesilvano - chiusi sottopassi : Il Maltempo che si sta abbattendo sull’Abruzzo sta determinando criticità anche a Montesilvano: segnalati allagamenti e disagi. Il Comune ha attivato il Centro operativo comunale per gestire l’emergenza. Al lavoro le idrovore della Protezione civile locale e regionale. chiusi al traffico il sottopasso di via De Gasperi, viale Europa e via Aldo Moro. Il Comune raccomanda ai cittadini “la massima prudenza e di osservare ...