Malattie respiratorie | la tosse colpisce anche d’estate | ecco le cause più frequenti

(Di giovedì 7 giugno 2018) Un paziente su tre con Asma Bronchiale o Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) non aderisce alla prescrizione medica. I dati più recenti confermano come l’aderenza alla terapia nell’Asma e nella BPCO si aggiri intorno al 30% soltanto, contrariemente a quanto avviene per altrecronico-persistenti (di tipo cardiologico, neurologico, ecc.) ove l’aderenza supera abbondantemente il 70%. Complici di questa deriva comportamentale, tra gli altri, la necessità di assumere quotidianamente più farmaci più volte al giorno, e soprattutto la difficoltà ad usare correttamente i dispositivi (erogatori) per l’erogazione dei farmaci respiratori. L’aderenza resta molto bassadopo gli episodi di riacutizzazione, con una sensibile riduzione della sopravvivenza a cinque anni dal ricovero. La corretta utilizzazione si avvantaggia delle più moderne tecnologie di inalazione, ma non può ...