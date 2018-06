Malati di cancro a rischio trombosi Una complicazione che può costare la vita

“In viaggio per guarire” - così i ragazzi Malati di cancro danno lezioni di vita ai coetanei : «I giovani di oggi hanno tutto, ma non sono felici. Il nostro tour è servito anche a questo: fare in modo che i ragazzi guardino le loro vite da un punto di vista diverso». Annamaria Barenzi è la «migliore prof d’Italia». È questo dice già molto su di lei. Un riconoscimento che le è stato assegnato nel 2017 e soprattutto, un premio che le ha ...

Alba - apericena in carcere per aiutare i bambini Malati di cancro e le loro famiglie : Venerdì 8 giugno, dalle 19, l'area verde interna alla casa di reclusione "Giuseppe Montalto" di Alba, in provincia di Cuneo, ospiterà un apericena con raccolta fondi a scopo benefico per l'...

Tumori - l’avvocato dei Malati : “Per un cancro si può rischiare la bancarotta” : “Oggi la vera emergenza sono i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i piccoli imprenditori. Quando si ammalano di cancro rischiano seriamente la bancarotta”. Fra gli ‘effetti collaterali’ della malattia “c’è per loro una tossicità finanziaria altissima. Ci sono studi sul tema, e ne stiamo aggiornando uno del 2013. Ricerche che dimostrano come una donna, libera professionista, colpita da tumore in ...

Veronica 13 anni - non taglia i capelli per anni - poi dona la sua folta chioma ai bimbi Malati di cancro : 'La storia di quella bambina mi ha molto toccata e ho pensato che anche io vorrei fare qualcosa per rendere felice almeno un bimbo nel mondo', ha raccontato la piccola alla stampa locale . Veronica ...

L’opera teatrale “I fuori sede” da’ voce ai Malati di cancro : giovani pazienti oncologici per la prima volta su un palcoscenico : Utilizzare il teatro per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti irrinunciabili degli oltre tre milioni di pazienti oncologici italiani. E, al tempo stesso, dare voce a chi è stato colpito da questa malattia: testimoniarne la forza, il dolore e l’energia vitale necessaria per affrontarla. Sono questi i due principali obiettivi che si prefigge L’opera teatrale I fuori sede: la prima dedicata ai giovani alle prese con l’esperienza del ...

Cancro al Sud - 800 mila amMalati vanno a curarsi al Nord : I fallimenti della politica e delle istituzioni nelle regioni del Sud sono tanti, ma sicuramente il fallimento più odioso e inaccettabile riguarda la gestione della sanità. In particolare quando si parla di cura delle ...

Oncologia combatto il cancro con ogni mezzo/ Ecco perché i Malati di tumore si affidano alle sperimentazioni : I trial che si effettuano in clinica per combattere il cancro si muovno lungo binari diversi, ma quali sono quelli da seguire per evitare ripercussioni che negli anni si stanno facendo sempre più gravi? Sicuramente è interessante andare a capire anche che differenza c'è tra fase I, II e III. La fase I rappresenta il primo passo di ricerca sull'essere umano del principio attivo. L'obiettivo è quello di fornire una valutazione iniziale della ...

Tito El Bambino : “I bambini Malati di cancro sono sani per fede”/ “Dio compirà un miracolo per loro” : Il cantante di reggaeton originario di Portirico si è recato a visitare i bambini malati di cancro in un ospedale della Bolivia e ha lanciato un messaggio ricco di compassione(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 11:58:00 GMT)

Nadia Toffa - “Prendi in giro i Malati di cancro”/ "Vivo con il sorriso" : la commovente lettera di una fan : Nadia Toffa ha risposto alle critiche di un follower che l'ha accusata di parlare di eccessiva leggerezza del percorso di guarigione dal cancro. Ecco la sua reazione.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 22:40:00 GMT)

