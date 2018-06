Mai con gli affaristi di Forza ItaliaLa Lega coerente fino alla morte

'Italia nella Nato ma dialoghiamo con la Russia' - Di Maio - : Roma, 7 giu. , askanews, L'Italia resta un alleato degli Stati Uniti e il Governo 'vuole lasciare l'Italia negli accordi e nelle alleanze' tradizionali. 'Restiamo nella Nato e alleati degli Stati ...

Di Maio al test con le imprese : Non a caso sono invitati anche Salvini, la presidente del Senato Casellati, il ministro dell'Economia Tria, e rappresentanti delle opposizioni. Il punto forte della giornata sarà l'Iva: evitare l'...

Governo : Di Maio a Pomigliano - incontro con lavoratori Leonardo : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Oggi la giornata inizia con la visita e l’incontro dello stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco, la mia città”. Ad annunciarlo su Instagram è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in visita al sito campano del gruppo dell’aerospazio e difesa. L'articolo Governo: Di Maio a Pomigliano, incontro con lavoratori Leonardo sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Di Maio : restiamo nella Nato ma dialoghiamo con Russia : "restiamo nella Nato e alleati degli Stati Uniti, ma portiamo avanti anche il dialogo con gli altri Paesi, come la Russia, così come è sempre stato". Lo ha detto il ministro al Lavoro, Luigi di Maio, ...

Di Maio : siamo nella Nato e con Usa : 9.09 "Restiamo nella Nato e alleati degli Stati Uniti, ma portiamo avanti anche il dialogo con gli altri Paesi, come la Russia, così come è sempre stato". Lo ha detto il ministro al Lavoro,Di Maio,a margine di un incontro con i vertici della Leonardo nello stabilimento di Pomigliano d'Arco. "Non mi preoccupa l'altolà per le sanzioni alla Russia - ha aggiunto - il nostro è un governo alleato agli Stati Uniti che vuole lasciare l'Italia negli ...

IL CASO/ 'Sussidiarietà' - lo strappo di Conte con Salvini & Di Maio : Il premier Conte uno strappo con il contratto di governo gialloverde lo ha fatto: nel discorso al Senato ha aggiunto il principio di sussidiarietà.

Conte a Di Maio : «Luigi - questo lo posso dire?» Le gaffe in Aula del premier. Delrio : non faccia il pupazzo : E la ex ministra del giglio magico: «In politica non ci si improvvisa, il nuovo premier mi è parso un po' in confusione». Eppure il leghista Roberto Calderoli è convinto che Conte ci stupirà: «Non è ...

IL CASO/ "Sussidiarietà" - lo strappo di Conte con Salvini & Di Maio : Uno strappo con il contratto di governo gialloverde, il neopremier Conte lo ha fatto: nel discorso al Senato ha aggiunto il principio di sussidiarietà. RICCARDO BONACINA(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 06:02:00 GMT)FIDUCIA A Conte/ "I pm al governo per difendere M5s dalla Lega", int. a P. CaldarolaFLAT TAX/ Nicola Rossi: rischio "80 euro" e Legge Fornero, gli errori da evitare

Voto fiducia Governo M5s-Lega alla Camera/ Video diretta - Delrio a Conte : “non sia pupazzo di Salvini-Di Maio” : fiducia Governo M5s-Lega alla Camera, diretta Video streaming live, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: servono almeno 316 voti per la maggioranza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 19:10:00 GMT)

"Salvini e Di Maio si sono incontrati nella mia cucina" : così è nato il governo Conte : 'Il governo del cambiamento? È nato in una cucina da incubo', a rivelarlo è il settimanale Oggi . Nel numero in edicola da giovedì 7 giugno, la rivista svela in esclusiva un 'gustoso' retroscena sulla ...

Governo : Calenda - passaggio consegne con Di Maio purtroppo online : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Al ministero dello Sviluppo economico passaggio di consegne “online” tra l’ex titolare del dicastero di Via Molise, Carlo Calenda e il neo ministro e vicepremier, Luigi Di Maio. Ad annunciarlo sui social media, twitter e Facebook, è l’esponente del Pd, Carlo Calenda sottolineando che questo passaggio di consegne “sarebbe stato meglio dal vivo, ma non si può avere tutto dalla ...

Governo Conte - il sì di Sgarbi 'Penso malissimo di Di Maio. Ma Salvini realizzerà il programma di centrodestra' : ROMA - Oplà! Vittorio Sgarbi , Forza Italia, voterà la fiducia al Governo Conte. Intorno alle 13 il critico si è alzato per andare a salutare il premier al banco dell'esecutivo. La scena non è passata ...