Mafia - maxiprocesso Spada : le vittime disertano l'aula bunker - : Chi ha subito vessazioni da parte del clan di Ostia ha scelto di non volersi costituire parte offesa. La decisione è stata presa nella prima udienza davanti alla III corte d'Assise chiamata a ...

Mafia - maxiprocesso Spada : le vittime disertano l'aula bunker : Mafia, maxiprocesso Spada: le vittime disertano l'aula bunker Chi ha subito vessazioni da parte del clan di Ostia ha scelto di non volersi costituire parte offesa. La decisione è stata presa nella prima udienza davanti alla III corte d'Assise chiamata a giudicare 24 persone. I pm: clima di ...

Il clan Spada a processo per Mafia : le vittime non si presentano in aula : Sono sparpagliati nelle carceri di Lecce, Tolmezzo, Terni, Voghera, Genova, Ancona, Taranto, ma nell'ambito territoriale dove hanno costruito la loro fama criminale sono ancora percepiti come un ...

Mafia - vittime del clan Spada non presenti in aula | Pm : “Clima di paura” : Mafia, vittime del clan Spada non presenti in aula | Pm: “Clima di paura” Mafia, vittime del clan Spada non presenti in aula | Pm: “Clima di paura” Continua a leggere L'articolo Mafia, vittime del clan Spada non presenti in aula | Pm: “Clima di paura” proviene da NewsGo.

Per non dimenticare le vittime di Mafia - Bolzano ricorda Falcone e Borsellino : Bolzano . Nella piazzetta vicino al Tribunale sul lato di via Duca d'Aosta che incrocia con via Roen, dedicata ai due magistrati uccisi dalla mafia, anche la Città di Bolzano vuole ricordare mercoledì ...

Vittime innocenti di Mafia - la beffa degli indennizzi : La morte non è una livella. Per lo Stato italiano, le Vittime innocenti si dividono in gruppi, in categorie, in serie, dalla A alla Z. Il risarcimento può arrivare dopo anni , tanti anni, o ...

Delrio : dovere ricordo delle vittime di Mafia e terrorismo : "Tenere alta la memoria dei giornalisti uccisi dalle mafie e dal terrorismo è un dovere ed un obbligo delle istituzioni repubblicane e di tutte le donne e gli uomini che hanno a cuore le sorti stesse ...