Lutto per Shalpy | è morta la mamma

Lutto nella moda - addio alla stilista Kate Spade : per la polizia è suicidio : Kate Spade, imprenditrice e fashion designer, è stata trovata morta nel suo appartamento di New York. Secondo la polizia, la donna 55enne si è suicidata. Stando alle autorità, la stilista avrebbe anche...

Lutto nel mondo televisivo per la morte di Alessandra Appiano Video : Da qualche ora è giunta la notizia della morte di Alessandra Appiano; giornalista, scrittrice e autrice di molti programmi televisivi tra cui 'Passaparola'. La giornalista era nata ad Asti cinquantanove anni fa. E' stata autrice di numerosi romanzi tradotti in diverse lingue tra queste: in francese, tedesco, portoghese, russo, spagnolo, lituano e polacco. Sono stati moltissimi i successi letterari di Alessandra Appiano; tra i suoi libri più ...

Piero Bortoluzzi è morto/ Venezia - un infarto per il 53enne politico e professore : destra in Lutto : Piero Bortoluzzi è morto. Venezia, un infarto per il 53enne politico e professore: destra in lutto. Se ne va mentre stava tenendo in braccio il figlio di 5 anni il noto uomo politico(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 12:05:00 GMT)

Grave Lutto per Massimiliano Allegri - è morta la mamma Carla : Grave lutto per il ct della Juventus . È morta a Milano, dove era ricoverata in seguito a un peggioramento delle sue condizioni, Carla Danesi, la mamma del ct Massimiliano Allegri . Livornese, 74 anni,...

Juventus - Lutto per Massimiliano Allegri : si è spenta a Milano mamma Carla : La mamma di Massimiliano Allegri si è spenta nella notte a Milano, i funerali sono stati celebrati in forma privata Grave lutto per Massimiliano Allegri, secondo quanto riporta l’edizione online del Tirreno si è spenta nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 maggio la mamma dell’allenatore della Juventus, a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Ricoverata presso l’ospedale di Milano, la signora Carla Danesi ...

Juventus - le lacrime di Allegri : grave Lutto per l’allenatore bianconero : grave lutto per l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Si è spenta a Milano nella notte tra lunedì e martedì, all’età di 74 anni la mamma dell’allenatore, Carla Danesi, oltre al tecnico dei bianconeri e all’altra figlia Michela, lascia anche il marito Augusto. Ricoverata presso l’ospedale di Milano, la signora Carla Danesi aveva lavorato in passato come infermiera prima di godersi i successi del figlio lontano dai ...

“Addio”. Terribile Lutto per Massimiliano Allegri. Il giorno più triste per l’allenatore della Juventus : Una notizia Terribile che arriva a pochi giorni dalla vittoria del suo quarto scudetto consecutivo, il settimo per la Juventus. Una perdita, per Massimiliano Allegri, di quelle che fanno male. l’allenatore dei campioni d’Italia per ora non ha rilasciato dichiarazioni e probabilmente non lo farà neanche nei prossimi giorni. È morta a Milano, dove era ricoverata in seguito a un peggioramento delle sue condizioni, Carla Danesi, la mamma del ...

“Distrutto”. Lutto in tv - è Pippo Baudo a dare la notizia. “Ho perso un carissimo amico” : La notizia è stata confermata all’ANSA proprio dal grande Pippo Baudo, che si è detto “distrutto per la perdita di un carissimo amico”. Nel corso della sua carriera ha lavorato con quasi tutti gli artisti dello spettacolo italiano, realizzando dischi di successo con Domenico Modugno, Ornella Vanoni, Eduardo De Crescenzo, Mia Martini, Bruno Lauzi, Lino Toffolo, New Trolls, Enzo Jannacci, Alberto Sordi, Enrico Montesano, ...

Paolo Pillonca è morto/ Cultura in Lutto per il simbolo sardo : ha scritto canzoni con Piero Marras : Paolo Pillonca è morto, Cultura in lutto per la scomparsa del giornalista e scrittore: aveva 75 anni, ha scritto canzoni con Paolo Marras, il cordoglio della Sardegna(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 12:46:00 GMT)

John Bain muore per un tumore : il mondo di YouTube in Lutto - per tutti era TotalBiscuit : Il mondo di YouTube piange John Bain, nato in Gran Bretagna e conosciuto con il nome di TotalBiscuit . E' morto venerdì per un tumore all'intestino con cui ha combattuto per quattro anni, quando si ...

Taranto - giornata di Lutto cittadino per il funerale dell'operaio morto all'Ilva : l sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in occasione dei funerali di Angelo Raffaele Fuggiano, il 28enne dipendente della Ferplast, azienda dell'appalto Ilva, morto giovedì 17 maggio in un incidente ...

Bimba morta in auto a Pisa : indagato il papà - città in Lutto per la piccola Giorgia : E' stato indagato per omicidio colposo il papà della piccola Giorgia, la Bimba di sette mesi morta ieri a Pisa dopo essere stata dimenticata nell'auto parcheggiata all'esterno del luogo di lavoro dell'uomo. La...

L’Università di Pisa in Lutto per la scomparsa dello storico Mario Mirri : È scomparso all’età di 93 anni Mario Mirri, professore emerito dell’Università di Pisa, a lungo docente di Storia moderna. Nato a Cortona (Arezzo) nel 1925, Mirri è stato studioso di storia del Settecento, di storia degli Stati territoriali, di storia dell’agricoltura e di storia dell’istruzione agraria nell’Ottocento. Cresciuto a Vicenza, fu membro attivo della Resistenza. Già da giovanissimo frequentava gli ambienti dell’antifascismo ...

Lutto per don Patriciello - addio al fratello Franco per un tumore : Un grave Lutto ha colpito ieri pomeriggio don Maurizio Patrciello. Il parroco di Caivano, noto per la sua battaglia per la bonifica e il recupero della Terra dei Fuochi, ha annunciato il triste evento ...