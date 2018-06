Luke Perry e Damian Lewis in C’era una volta ad Hollywood | dalla tv al cinema per Quentin

optimaitalia

(Di giovedì 7 giugno 2018)non hanno bisogno di presentazioni. Il primo, volto noto e amato di Beverly Hills 90210, adesso è in forza a Riverdale (o quasi), la nuova serie The CW, mentre il secondo è attualmente impegnato con la serie cult Billions, cosa hanno quindi in comune?A quanto pare a legareci penseràTarantino con il suo C'era unaadil film ambientato nella Los Angeles del 1969, nel periodo in cui avvenne la strage commissionata da Charles Manson che all'epoca soggiornava nel ranch di George Spahn. Il regista e sceneggiatore del film presto sarà sul set per le riprese ma ha voluto specificare che non avrà al centro la tragedia che si consumò in quella villa ma racconterà di alcuni accadimenti e del 1969.Nonostante i loro rispettivi impegni sul set delle serie tv,si uniranno ad Emile Hirsch, ...