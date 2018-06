L' Ue pronta a una maxi-multa contro Google per Android

Mediapro pronta una nuova causa : 'Risoluzione illegittima' : Una lettera che ha avuto una lunga gestazione. Una serie di controlli, correzioni e rimpalli con l'Italia. Il contenuto è quello che ci si aspettava. Parole dure quelle di Mediapro contro la Lega di ...

Poliziotta in coma - nessuna impronta sulla pistola che le ha sparato. «Non è stato un tentativo di suicidio» : Chi l'ha visto torna sul caso di Sissy Trovato Mazza. Recenti analisi hanno mostrato che sulla sua pistola di servizio non ci sono impronte, nemmeno le sue, quindi non avrebbe premuto lei il...

Ramos a Salah : “auguri di una pronta guarigione” : “Il calcio alle volte ci riserva il suo lato più dolce e, alle volte, il più amaro. A parte tutto siamo colleghi. Una pronta guarigione Salah“. E’ il pensiero postato su twitter dal capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, nei confronti del fuoriclasse del Liverpool protagonista ieri di un brutto infortunio alla spalla che lo ha costretto all’uscita dal campo al 31′ di gioco nella finale di Champions League vinta dai ...

L’Irlanda è pronta a una nuova nuova rivoluzione : la legalizzazione dell’aborto : In occasione del referendum del 25 maggio in Irlanda, Filomena Gallo, Segretario dell’Associazione Luca Coscioni, e Massimo Perduca, Board dell’Associazione, hanno scritto questa lettera a Vanity Fair. Il prossimo 25 maggio, a 40 anni dall’adozione della legge 194 che in Italia consentì l’interruzione volontaria di gravidanza, i cittadini irlandesi saranno chiamati alle urne su un referendum che vuole cancellare la legge ...

Google e Microsoft annunciano una nuova vulnerabilità alle CPU - già pronta la patch : Dopo Meltdown e Spectre, una nuova vulnerabilità è stata annunciata da Google e Microsoft. Intel avrebbe già preparato le patch per ridurre ulteriori rischi di rallentamenti. L'articolo Google e Microsoft annunciano una nuova vulnerabilità alle CPU, già pronta la patch proviene da TuttoAndroid.

La Cina è pronta a tornare sulla Luna : domani il lancio del satellite per le telecomunicazioni : La Cina è pronta a tornare sulla Luna: è in programma domani 21 maggio il lancio di Queqiao, un satellite relay che gestirà le comunicazioni tra la terra e Chang’e 4, missione destinata ad atterrare sulla faccia nascosta del nostro satellite. Inizialmente progettata per essere il backup Chang’e-3, composta da un lander e un rover atterrati sul suolo lunare alla fine del 2013, Chang’e 4 ha poi acquisito una propria configurazione che ...

Gf 15 - Favoloso in casa? Selvaggia Lucarelli pronta per il Tribunale Video : Luigi Favoloso e quella scritta sessista sulla maglietta: un gesto che è costato all'ex di Nina Moric la squalifica dal reality condotto da Barbara D'Urso e non solo. Selvaggia Lucarelli infatti si dice pronta a risolvere la cosa nelle sedi opportune, come ha ribadito a Sabato Italiano. Intanto, Favoloso potrebbe rientrare in casa nella diretta di martedì del Gf 15. Di to tutti i dettagli. Luigi Favoloso e la verita' sulla scritta sessista: ...

”Li sputtano io”. GF : la furia di Simone Coccia. Mister ”Pezzopane” accantona sorrisi e abbracci e diventa una iena. Una bomba a orologeria pronta a esplodere! : ”Io li sputt*no tutti”. Rissa sfiorata e caos al Grande Fratello. L’edizione numero quindici del reality show più seguito d’Italia continua a scatenare polemiche e critiche da parte di tutti. Se i primi giorni sono trascorsi senza alcun problema, a suon di abbracci e risate, poco dopo le cose sono cambiate. Inevitabilmente gli animi si sono scaldati, fino alla cacciata di Baye Dame, reo di aver fatto il bullo con ...

La Cina è pronta a tornare sulla Luna : pronto il satellite per le comunicazioni : La Cina è pronta a tornare sulla Luna. Fissato per il 21 maggio il lancio di Queqiao, un satellite relay che gestirà le comunicazioni tra la terra e Chang’e 4, missione destinata ad atterrare sulla faccia nascosta del nostro satellite. Inizialmente progettata per essere il backup Chang’e-3, composta da un lander e un rover atterrati sul suolo lunare alla fine del 2013, Chang’e 4 ha poi acquisito una propria configurazione che include ...

Nuove skin Fortnite in arrivo - pronta anche una modalità competitiva? : Il mondo di gioco di Fortnite non dorme mai, con milioni di giocatori sempre pronti ad animare l'azione ludica del titolo sviluppato dai ragazzi di Epic Games. Dal canto loro ovviamente nemmeno gli sviluppatori riposano sugli allori, sempre al lavoro su Nuove feature con cui arricchire il particolarissimo Battle Royale: esempio lampante è stato l'avvento di Thanos, in concomitanza con l'uscita nelle sale cinematografiche di Avengers Infinity ...

'Il Mattino' : la Fifa è pronta ad aprire una seria inchiesta sulla Juventus Video : La stagione 2017/2018 si sta avviando alla conclusione e per tutte le squadre è tempo di fare dei bilanci sugli obiettivi prefissati e quelli realmente raggiunti. Per la Juventus di Massimiliano Allegri [Video] è arrivata la quarta Coppia Italia di fila: i bianconeri hanno nettamente battuto il Milan di Gennaro Gattuso con un sonoro 4-0 che ha palesato il divario tra le squadre. Per quanto riguarda il campionato, dopo due giornate di ...

Apple sempre più "banca" : pronta una carta di credito con Goldman Sachs : MILANO - Apple e Goldman Sachs stanno lavorando per lanciare insieme una nuova carta di credito, una mossa che permetterebbe al produttore dell'iPhone di entrare sempre di più nelle tasche dei suoi ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani tra Marco e Giorgio : la dama a un bivio e pronta a una scelta (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani sceglierà Marco Cappagli o Giorgio Manetti? La dama ad un bivio: lascerà il programma?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 07:35:00 GMT)

Inter - Premier pazza per il giocatore : pronta una cessione sorprendente Video : Inter pienamente concentrata sulla prossima partita di campionato, che la vedra' impegnata nell'anticipo della trentasettesima giornata di campionato contro il Sassuolo, sabato alle ore 20:45 in uno stadio Meazza che si preannuncia dalle grandi occasioni, con oltre sessanta mila spettatori previsti. Un pubblico che il suo scudetto lo ha gia' vinto visto che contro la Juventus ha superato il muro del milione di presenze complessive allo stadio ...