Lucio Dalla | il concerto omaggio a settembre su Canale 5

Il concerto omaggio a Lucio Dalla su Canale 5 con Michelle Hunziker. Gli ospiti : Michelle Hunziker Sarà trasmesso a settembre su Canale 5 il concerto in omaggio al grande Lucio Dalla , registrato lo scorso 2 giugno al teatro romano di Verona e condotto da Michelle Hunziker. Tanti gli ospiti che parteciperanno (o meglio che già hanno partecipato) reinterpretando da soli o in duetto i successi del cantautore bolognese: diversi nomi della musica italiana invitati personalmente da Ron, che ha deciso di organizzare questa serata ...

Vincenzo Incenzo : «Le mie parole per i più grandi - da Lucio Dalla a Renato Zero - pensando a Romeo e Giulietta» : Ci sono due momenti chiave nella vita di V Incenzo Incenzo . Il primo durante le selezioni di Sanremo , con Pippo Baudo direttore artistico che bocciava ripetutamente le canzoni presentate Dalla casa ...

Michelle Hunziker alla conduzione di una prima serata su Lucio Dalla? : Hunziker pronta alla conduzione dell’evento dedicato a Lucio D alla È la protagonista indiscussa del piccolo schermo del 2018. Michelle Hunziker raccoglie infatti una stagione piena di gioie iniziata con l’ormai tradizionale appuntamento dietro il bancone di Striscia La Notizia, prima con Ezio Greggio e poi con Gerry Scotti. Successivamente per la presentatrice svizzera si sono spalancate nuovamente le porte del Teatro Ariston per la conduzione ...

PUPI AVATI - “IL FULGORE DI DONY”/ La fede ‘incredula’ - l’invidia per Lucio Dalla e l’amore come unica salvezza : PUPI AVATI dirige "Il FULGORE di Dony" oggi in prima serata su Rai1: il regista, "solo l'amore ci salva. Il senso di noi stessi lo troviamo solo nell'altro: desidero avere fede "(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 16:30:00 GMT)

Einar Ortiz canta Futura di Lucio Dalla : tra rap e pop - i consigli di Ermal Meta ed Elisa (video) : Einar Ortiz canta Futura di Lucio Dalla il 19 maggio ad Amici 2018. La settima puntata di Amici di Maria De Filippi si apre con la finale del circuito ballo e con l'eliminazione immediata di un ballerino che non potrà continuare il percorso intrapreso nel programma, portandosi a casa un premio di consolazione. La prima fase viene saltata ancora una volta: i docenti non hanno la possibilità di fermare concorrenti e tutti possono proseguire ...

Al Festival della Bellezza di Verona il 2 giugno concerto omaggio per ricordare Lucio Dalla : Ornella Vanoni, Mario Biondi e Gaetano Curreri degli Stadio sono i nomi dei primi grandi ospiti che parteciperanno al concerto - omaggio dedicato a Lucio Dalla in programma il 2 giugno al teatro Romano ...

"Canto Lucio Dalla live. Poi lo celebro in tv con Biondi e la Vanoni" : Dopotutto, è difficile che qualcuno meglio di Ron possa cantare, spiegare, ricordare Lucio Dalla . Non a caso, il brano Almeno pensami, un inedito di Dalla presentato da Ron all'ultimo Festival di ...

Unici : Lucio Dalla a modo mio/ Musica e storia del cantautore : le volte sul palco di Sanremo (Replica) : Unici : Lucio Dalla a modo mio, lo speciale dedicato ai mille percorsi del cantautore bolognese in onda oggi, mercoledì 25 aprile, in prima serata su Raidue.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 21:35:00 GMT)

Lo speciale su Lucio Dalla Unici il 25 aprile su Rai 2 - il ricordo di Renato Zero - Marco Mengoni - Ron e tanti altri : In onda stasera lo speciale su Lucio Dalla Unici, per celebrare il cantautore italiano scomparso nel marzo 2012. La serata di Rai 2 è totalmente dedicata al grande artista bolognese, raccontato al pubblico tramite aneddoti, interviste, fotografie, filmati e testimonianze da parte di alcuni amici. Il programma Unici: Lucio Dalla.. A Modo Mio andrà in onda il 25 aprile in prima serata su Rai 2 a partire dalle 21:20, condotto da Giorgio ...