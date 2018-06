LU-VE raddoppia la presenza in Cina

Cannes - Italia raddoppia presenza : 13.46 Altri tre film Italiani sono stati selezionati al Festival di Cannes per la Quinzaine des réalisateurs, una selezione parallela a quella ufficiale. Si tratta di "Troppa grazia" di Gianni Zanasi, "La strada dei Samouni" di Stefano Savona e del cortometraggio "La lotta" di Marco Bellocchio. Sono tutti e tre coprodotti da Rai Cinema. Si aggiungono a Golino, che corre nella selezione "Un certain regard" e Garrone e Rohrwacher in gara nella ...