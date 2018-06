Lorys Stival - l’avvocato della mamma : “Ho chiesto l’assoluzione - Veronica è innocente” : Al processo di appello la difesa chiede l'assoluzione di Veronica Panarello, condannata in primo grado a 30 anni con l'accusa di aver ucciso il figlioletto Lorys Stival il 29 novembre 2014 a Santa Croce Camerina, nel Ragusano. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 5 luglio per repliche. Poi è previsto che la Corte si ritiri in camera di consiglio per la sentenza.Continua a leggere