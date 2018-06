Lorenzo Riccardi Uomini e Donne | “Sara mi piace ancora!” e il futuro da tronista non fa

Lorenzo Riccardi tronista di Uomini e Donne? : Nella sua prima intervista, rilasciata ad Uomini e Donne Magazine, dopo il no rifilatogli da Sara Affi Fella, Lorenzo Riccardi ricostruisce il percorso all'interno del programma di Maria De Filippi spendendo parole di stima ed affetto nei confronti della donna che ha corteggiato fino a pochi giorni fa: Rimane una bellissima persona che, però, per mancanza di coraggio, non ha seguito i suoi sentimenti. Lorenzo non la faceva stare ...

Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi tuona : “La persona giusta per Sara ero io!” (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi pronti alla convivenza? L'ex tronista precisa che è ancora presto e...(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:20:00 GMT)

Uomini e Donne news - Lorenzo Riccardi stronca Sara e Luigi : le critiche alla neo coppia : Uomini e Donne news, Lorenzo Riccardi contro Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni: “Non penso che quella sia stata una scelta di cuore” A poche settimane dalla scelta Lorenzo Riccardi torna a parlare di Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Per farlo, nello specifico, l’ex corteggiatore ha scelto il settimanale Uomini e Donne Magazine dove, […] L'articolo Uomini e Donne news, Lorenzo Riccardi stronca Sara e Luigi: le ...

Uomini e Donne : sarà Lorenzo Riccardi il tronista della prossima edizione : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi tronista della prossima edizione: lo scoop Lorenzo Riccardi prossimo tronista di Uomini e Donne? A quanto pare è quasi ufficiale. Il date show di Canale Cinque è finito ma dei suoi protagonisti si continua tuttora a parlare. Ad attirare l’attenzione degli addetti ai lavori in particolar modo sembrerebbe essere stato […] L'articolo Uomini e Donne: sarà Lorenzo Riccardi il tronista della prossima ...

Uomini e Donne news - Sara e Luigi : frecciatina a Lorenzo Riccardi : news Uomini e Donne: come procede la storia d’amore tra Sara e Luigi Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella dopo la scelta a Uomini e Donne. I due possono finalmente posare gli scatti insieme e nelle prime foto pubblicate su Instagram appaiono complici e uniti. Uniti soprattutto […] L'articolo Uomini e Donne news, Sara e Luigi: frecciatina a Lorenzo Riccardi proviene da Gossip e Tv.

Sara e Luigi stanno ancora insieme dopo la scelta - Lorenzo Riccardi sta male : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni stanno insieme dopo Uomini e Donne, mentre a Lorenzo Riccardi tocca curare le ferite. Forse la maggioranza del pubblico si aspettava una scelta al contrario, ma nonostante l'evidente trasporto di Sara verso Lorenzo, era altrettanto chiaro che il loro rapporto sarebbe stato forse simile a quello precedente dell'ex tronista, con Nicola Panico, e lei si è seduta sul trono cercando altro. Sara sognava un amore ...

Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi provoca Sara e Luigi - ma la coppia non cede : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni preoccupano il web ma la verità è un'altra: la coppia è pronta a un grande passo(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:00:00 GMT)

“Adesso basta!”. Uomini e Donne : Sara Affi Fella sceglie Luigi Mastroianni - ma Lorenzo Riccardi… ahia! Ed è ‘rissa’. La decisione del rifiutato scatena tutti : Sara Affi Fella, l’ex concorrente di Temptation Island approdata nello studio di ”Uomini e Donne” ha finalmente scelto. La modella di Venafro ha deciso di stare con Luigi Mastroianni e la puntata andata in onda martedì 30 maggio è stata la più seguita della stagione 2017-2018 del Trono Classico, riuscendo a tenere incollati allo schermo oltre 3 milioni e 200 mila spettatori per uno share in media del 24,53%. La puntata ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi dopo Sara Affi Fella : "Voglio ricordarmi questo percorso con il sorriso" : dopo giorni di silenzio, Lorenzo Riccardi, protagonista dell'ultima stagione di Uomini e Donne, è tornato sui social, con un nuovo post in cui riassume, in una foto accompagnata da una didascalia, i sette mesi all'interno del programma di Maria De Filippi nonostante non sia stato la scelta di Sara Affi Fella: Voglio ricordarmi questo percorso così, con il sorriso. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicino in questo periodo, tutti ...

UOMINI E DONNE/ Lorenzo Riccardi volta pagina : sarà il prossimo tronista? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Lorenzo Riccardi torna sui social scrivendo un dolce messaggio: l'ex corteggiatore sarà il tronista della prossima stagione del trono classico?(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne gossip - Lorenzo Riccardi : dolce messaggio dopo Sara : gossip Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi torna sui social dopo la scelta di Sara: il primo messaggio Lorenzo Riccardi ha sorpreso in positivo tutto il pubblico di Uomini e Donne. dopo aver scoperto di non essere lui la scelta di Sara, il corteggiatore è finito in lacrime ed ha confessato di essersi innamorato della tronista. […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Lorenzo Riccardi: dolce messaggio dopo Sara proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne news - pace tra Lorenzo e Giordano : Riccardi sorprende : news Uomini e Donne, Lorenzo e Giordano hanno fatto pace: l’augurio di Riccardi Quest’anno il Trono Classico di Uomini e Donne ha chiuso i battenti regalando un’ultima puntata ricca di emozioni. Per concludere questa stagione si è infatti scelto di mandare in onda la bellissima scelta di Sara Affi Fella. Nel corso della registrazione, dopo […] L'articolo Uomini e Donne news, pace tra Lorenzo e Giordano: Riccardi sorprende ...

UeD : il messaggio di Lorenzo Riccardi per Sara Affi Fella : Uomini e Donne, le parole di Lorenzo Riccardi dopo il rifiuto di Sara Affi Fella È terminata oggi la stagione televisiva di Uomini e Donne. Con il tanto desiderato abbraccio, che vale l’armistizio, tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, Maria De Filippi mette la parola fine alla ventiduesima edizione del talar show dei sentimenti di Canale 5 cui tornerà a tenere compagnia il pubblico pomeridiano il prossimo settembre. Se il Trono Over si è chiuso ...

Sara e Luigi stanno ancora insieme dopo la scelta - Lorenzo Riccardi sta male : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni stanno insieme dopo Uomini e Donne, mentre a Lorenzo Riccardi tocca curare le ferite. Forse la maggioranza del pubblico si aspettava una scelta al contrario, ma nonostante l'evidente trasporto di Sara verso Lorenzo, era altrettanto chiaro che il loro rapporto sarebbe stato forse simile a quello precedente dell'ex tronista, con Nicola Panico, e lei si è seduta sul trono cercando altro. Sara sognava un amore ...