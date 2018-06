Lorenzo Fragola | in arrivo il nuovo singolo SuperMartina feat Gazzelle

Lorenzo Fragola torna in Sicilia : L’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea è stato scelto da Lorenzo Fragola come unica location Siciliana del suo nuovo

Lorenzo Fragola sperimenta sonorità anni ’90 con “Supermartina” : È SUPERMARTINA il nuovo singolo di Lorenzo Fragola che sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 8 giugno. Il brano, che vede al suo interno la speciale collaborazione con Gazzelle, segue l’uscita di Bengala (Sony Music), il nuovo album di inediti pubblicato lo scorso 27 aprile che ha messo in luce la maturazione, musicale e personale, di Lorenzo. L’estate è la stagione adatta alle sonorità e allo ...

Audio e testo SuperMartina di Lorenzo Fragola feat. Gazzelle - il nuovo singolo per l’estate : SuperMartina di Lorenzo Fragola feat. Gazzelle è il nuovo singolo estratto dall'album Bengala. Il cantautore siciliano torna in radio da venerdì 8 giugno con un nuovo brano, perfetto per l'estate: è con SuperMartina che si appresta a scalare le classifiche, una canzone frizzante e allegra realizzata in collaborazione con Gazzelle. SuperMartina è un brano spensierato e divertente. Lorenzo Fragola lo descrive come il più “happy” del disco. ...

Incontro con Lorenzo Fragola a Cattolica e Macerata - prezzi dei Vip Pack in prevendita su TicketOne : I fan che acquisteranno i biglietti per il tour estivo potranno scegliere se comprare il pacchetto che include anche l'Incontro con Lorenzo Fragola. Cinque sono i concerti estivi al momento annunciati, per i quali i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne. Per due di questi, c'è la possibilità di comprare un pacchetto speciale che comprende anche l'Incontro con Lorenzo Fragola. La prima data del tour estivo è quella del 27 ...

Stash e Ligabue al Collisioni Festival con Benji e Fede - Lorenzo Fragola e molti altri : il programma degli incontri : Ligabue al Collisioni, il Festival Agrirock in programma a fine giugno. Il rocker di Correggio è il vincitore del Premio speciale cinema di Collisioni che verrà consegnato sabato 30 giugno. L'annuncio del premio arriva insieme all'elenco dei primi incontri confermati. Oltre ai concerti, infatti, Collisioni propone una serie di incontri con cantanti, musicisti e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, al Collisioni per ...

Lorenzo Fragola in tour nel 2018 - i primi concerti da Torino a Cattolica e Reggio Emilia : biglietti in prevendita : Lorenzo Fragola in tour nel 2018 per presentare il nuovo album, Bengala. L'artista ha annunciato nelle scorse ore le prime date della sua tournée estiva che toccherà tutta la penisola. Il primo concerto annunciato da Lorenzo Fragola è quello del 27 luglio a Grugliasco (Torino). Il giorno successivo, il 28 luglio, Lorenzo Fragola sarà a Cattolica (Rimini). Il 5 agosto è atteso in concerto a Zafferana Etnea (Catania) in occasione del Festival ...

Le prime date del tour di Lorenzo Fragola - in concerto in estate con Bengala (anteprima OM) : Il tour di Lorenzo Fragola è in via di definizione. L'artista sarà in concerto in tutta Italia nei mesi estivi per la presentazione live del nuovo album di inediti, Bengala. Anticipato dal singolo Battaglia Navale, Bengala denota una crescita artistica importante per Lorenzo Fragola che torna dopo un intenso lavoro in studio di registrazione. Lorenzo Fragola ha scritto i testi di tutti i brani contenuti in Bengala, l'album che presenterà ai ...

Il tour di Lorenzo Fragola sta per arrivare : svelato il titolo del possibile 2° singolo : Il tour di Lorenzo Fragola sta per essere annunciato. A rivelarlo è il giovane artista catanese, che ha scritto e prodotto il suo ultimo disco - Bengala - rilasciato il 28 aprile scorso. Nel suo ultimo lavoro, Fragola ha espresso una maturità che già in molti si aspettavano. Una maturità che lui stesso riconosce nel rivedersi solo qualche anno fa, nel periodo degli esordi. "Di me è cambiato tutto, anche il modo di rapportarmi - ha ...

Lorenzo Fragola in classifica Fimi ingiustamente 4° con Bengala - Gemitaiz tiene la vetta con Davide : Lorenzo Fragola in classifica Fimi si piazza al 4° posto ma è un risultato che fa storcere il naso a chi ha avuto a che fare con Bengala. L'album del giovane artista catanese, tornato dopo il successo di Zero Gravity, avrebbe meritato sicuramente più attenzione da parte del mercato come uno tra i prodotti più interessanti di queste ultime settimane. Il verdetto a 7 giorni dal rilascio è per il primo posto fuori dal podio, dietro il regnanti ...

Lorenzo Fragola - Bengala è l’album della “consapevolezza” : Indietro 3 maggio 2018 2018-05-03T13:36:34+00:00 ROMA – l’album della maturità, quello fatto senza costrizioni o paure. È Bengala di Lorenzo Fragola che l’artista sta presentando in un instore tour in giro per l’Italia. Ai nostri microfoni, il vincitore di X-Factor ha raccontato qualcosa in più della sua ultima fatica, un lavoro su cui ha speso gli […]

Lorenzo Fragola : «In Bengala c’è tutta la mia voglia di mettermi alla prova» : Guarda la nostra video intervista! The post Lorenzo Fragola: «In Bengala c’è tutta la mia voglia di mettermi alla prova» appeared first on News Mtv Italia.

Super Martina - Lorenzo Fragola | Testo - Audio - MP3 : Canzone Lorenzo Fragola, Super Martina: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Lorenzo Fragola è Super Martina: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Lorenzo Fragola è finalmente tornato! A due anni di distanza dal fortunato Zero Gravity, l’artista siciliano pubblica oggi, 27 aprile, il suo terzo album intitolato Bengala. All’interno […]

Lorenzo Fragola : è uscito il nuovo album “Bengala”! Ecco le date dell’instore tour : È tornato <3 The post Lorenzo Fragola: è uscito il nuovo album “Bengala”! Ecco le date dell’instore tour appeared first on News Mtv Italia.

Lorenzo FRAGOLA/ Esce il nuovo disco “Bengala” : “Non è un punto d'arrivo ma un percorso” : Oggi, venerdì 27 aprile, Esce "Bengala" il terzo disco di LORENZO FRAGOLA. Il giovane catanese cambia direzione dopo la vittoria a X Factor e due Festival di Sanremo.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 11:20:00 GMT)