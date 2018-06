Lo Stato Sociale | dopo una primavera di “vacanza” la band ritorna con un nuovo singolo e

I concerti de Lo Stato Sociale in estate - le date del tour da Milano a Roma e Pescara con canzoni scelte di fan : Sono stati annunciati i concerti de Lo Stato Sociale attesi in estate. Ai cinque appuntamenti già noti in importanti Festival italiani si aggiungono nuovi concerti in tutta la penisola. Partirà l’8 giugno dal Carroponte di Milano la nuova leg di concerti de Lo Stato Sociale, dopo il nuovo singolo, Facile, la cui versione originale è contenuta in Primati in duetto con Luca Carboni. Alla tappa del Carroponte fanno seguito gli appuntamenti ...

La moda delle T-Shirts casual : da Lo Stato Sociale allo stadio : Tra le tendenze del momento ci sono le T-Shirts e le magliette che riportano frasi e scritte. Il trend è

WIND MUSIC AWARD 2018 / Prima puntata : Lo Stato Sociale deludenti - Laura Pausini regina dello show : Esibizioni e pagelle dei WIND MUSIC AWARDs. Biagio Antonacci e Laura Pausini tra i più premiati, la Prima puntata è stata un successo. (Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 08:07:00 GMT)

Il medley de Lo Stato Sociale con Una vita in vacanza e Facile in accappatoio all’Arena di Verona (video) : Ai Wind Music Awards 2018 anche il medley pieno di energia de Lo Stato Sociale con Una vita in vacanza e Facile, il nuovo singolo dall'album Primati. Il gruppo bolognese classificatosi secondo al Festival di Sanremo 2018 si è presentato sul palco dell'Arena di Verona per interpretare il loro successo di Una vita In vacanza, tra i brani che più hanno caratterizzato la 68esima edizione del Festival di Sanremo. Presentatisi sul palco ...

Wind Music Awards 2018 - diretta | Lo Stato Sociale - Una Vita in Vacanza : [live_placement] Wind Music Awards 2018, anticipazioni prima puntata tv Wind Music Awards 2018: due serate a base di Musica per Rai 1 che trasmette in due martedì - 5 e 12 giugno - quanto registrato ieri sera e stasera all'Arena di Verona. E noi seguiremo live su TvBlog la prima puntata tv a partire dalle 20.30. Nessuna diretta tv, quindi, ma comunque ci attendono due serate fiume, al via dalle 20.30 con la conduzione di Carlo Conti e ...

WIND MUSIC AWARDS 2018/ Diretta - scaletta prima puntata e ospiti : Claudio Baglioni - Lo Stato Sociale - Emma : WIND MUSIC AWARDS 2018: Diretta, ospiti, premi e scaletta dei premi MUSICali in onda oggi, martedì 5 giugno su Raiuno con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 21:36:00 GMT)

LO Stato SOCIALE/ Dal successo di 'Una vita in vacanza' al nuovo singolo 'Facile' (Wind Music Awards 2018) : La band de Lo STATO SOCIALE parteciperà questa sera agli Wind Music Awards, in onda su Rai 1: il successo grazie al singolo tormentone 'Una vita in vacanza'.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:13:00 GMT)

Cristina vince e rilancia : "I prossimi duetti? Con Nek e Stato Sociale" : Lei di certo ha le idee chiare: 'I ragazzi non ascoltano soltanto rap o trap'. E i numeri le danno ragione: nel 2017 Cristina D'Avena è stata la donna italiana che ha venduto più dischi di tutte. ...

Da Fossati a Brunori Sas - da Morgan allo Stato Sociale - tutti i nomi del Festival Gaber 2018 : ...PORETTI Giovedì 19 LO Stato Sociale Venerdì 20 ENRICO NIGIOTTI Sabato 21 DIODATO Lunedi 23 Brunori SAS Venerdì 27 Morgan Lunedi 30 LE VIBRAZIONI Martedì 31 GIORGIO PANARIELLO tutti gli spettacoli del ...

Lo Stato Sociale a Notte del liscio - approdo in riviera per la band di Lodo Guenzi : il programma : Lo Stato Sociale a Notte del liscio per la terza edizione della manifestazione dedicata alla musica e al ballo tradizionali. Le date scelte sono quelle del secondo fine settimana di giugno, con partenza dal 7 giugno in quel di Castrocaro Terme con Mirko e l'Orchestra Casadei. Lo spettacolo continua a Cesenatico, l'8 giugno, con un gemellaggio tra Notte del liscio, Notte della Taranta e il jazz con Paolo Fresu, l'Orchestra Mirko Casadei e ...

Biglietti in prevendita per le finali di Musicultura con Malika Ayane - Lo Stato Sociale e gli altri : Ufficiali i Biglietti in prevendita per le finali di Musicultura. Sono stati già annunciati gli ospiti delle tre serate conclusive, ancora ospitate dallo Sferisterio di Macerata, con inizio il 14 luglio e fino al 16 dello stesso mese. I Biglietti sono già in prevendita con costi suddivisi per settori. Disponibili anche gli sconti per gli abbonati, a seconda del settore scelto per seguire gli spettacoli dedicati a Musicultura. I tagliandi ...

Bologna - «salvo» il concerto dello Stato Sociale in piazza Maggiore

Il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna si farà - arriva l’ok dalla Prefettura : “Speriamo che venga a sentirci anche il Soprintendente” : Tutto è bene quel che finisce bene: il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna si farà. Dopo giorni di polemiche e lo stand-by da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, il concerto della band in Piazza Maggiore è Stato finalmente confermato. Via libera definitivo, dunque, per il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna il 12 giugno, nella storica Piazza Maggiore. Un concerto gratuito che, nei giorni scorsi voleva essere ...

Facile è il nuovo singolo de Lo Stato Sociale : ROMA – È in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali Facile, il nuovo singolo de Lo Stato Sociale tratto da Primati, in un’inedita versione cantata esclusivamente dai ragazzi della band. Facile parla di stare bene con una persona; parla di prendere il meglio da chi ti sta accanto, è una canzone che racconta […] L'articolo Facile è il nuovo singolo de Lo Stato Sociale proviene da NewsGo.