Lo Stato condanna gli usurai E poi chiede le tasse alla loro vittima 

Rakhmat Akilov, L'uomo uzbeko che il 7 aprile del 2017 investì i pedoni a Stoccolma, in Svezia, è stato condannato all'ergastolo per reati legati al terrorismo. Akilov, 40 anni, aveva espresso simpatie per lo stato Islamico (o ISIS) prima di

In Australia un arcivescovo è Stato condannato per non avere denunciato abusi sessuali : Si chiama Philip Wilson ed è il membro della Chiesa cattolica più in alto in grado mai condannato per questo reato

MARIO MORI/ Stato-Mafia : 'Sono inc…to e continuerò a combattere' - prime parole dopo la condanna a 12 anni : Il generale MARIO MORI a Radio radicale: prima dichiarazione dopo la condanna a 12 anni emessa dal tribunale di Palermo per processo Stato-Mafia.

G8 - pm Sabella condannato a risarcimenti milionari/ Video - "Ho pensato al suicidio. Ora lo Stato sacrifica me" : G8, pm Sabella condannato a risarcimenti milionari dalla Corte dei Conti, oggi pensa al suicidio. Lo sfogo del magistrato a Vanity Fair e la delusione da parte dello Stato.

Alexei Navalny, il più noto oppositore di Vladimir Putin, è stato condannato a 30 giorni di carcere per aver preso parte a una manifestazione di protesta non autorizzata contro il presidente russo Vladimir Putin, il 5 maggio a Mosca.

Gf - Malgioglio : "Baye Dame è Stato da condannare - una scena raccapricciante" : 'Il gesto di Baye Dame è stato da condannare, una scena raccapricciante, è stata una pagina da cancellare', così commenta dalle pagine di Spy Cristiano Malgioglio. L'opinionista del Gf Nip non ha per ...

Condannato a 15 anni per stupro a tedesca : cuoco napoletano arreStato dopo 16 anni : Su di lui pendeva una condanna a 15 anni di carcere da espiare in Germania poichè riconosciuto in via definitiva colpevole di violenza sessuale e lesioni personali aggravate, reati commessi l'11 ...

Attacco Afghanistan - condanna da segretario di Stato Usa : Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha condannato il doppio Attacco kamikaze a Kabul, definendolo "senza senso". Pompeo ha quindi ricordato i giornalisti rimasti uccisi: "I media ...

Saverio De Sario/ Assolto dopo essere Stato condannato per abusi sui figli (Sono Innocente) : Il caso di Saverio De Sario verrà ripercorso nella puntata di Sono Innocente di oggi, domenica 29 aprile 2018, in onda su Rai 3 e condotta da Alberto Matano.

Bill Cosby dopo il verdetto (Photo by Mark Makela/Getty Images) Il secondo processo all'attore americano Bill Cosby, oggi 80enne, si è concluso con una condanna. Il primo, iniziato il 12 giugno del 2017, si era concluso il 18 giugno dello stesso anno perché la giuria non era riuscita a raggiungere un verdetto unanime, costringendo il giudice a ripartire da zero. Cosby rischia fino a 10 anni di carcere per ognuna delle 3 accuse, per un totale di

Bill Cosby è Stato condannato per violenze sessuali aggravate : L'attore dei Robinson era accusato di aver drogato e stuprato una donna: una delle più di cinquanta che hanno raccontato storie simili sul suo conto

Muore il prof di Macerata dopo aver assunto mix di farmaci. Era Stato condannato per abusi su studenti : Un arresto cardiaco, dopo aver assunto un mix di farmaci, ha ucciso la notte scorsa il prof. Francesco Parillo, docente di Anatomia alla facoltà di Veterinaria di Matelica, condannato il 23 aprile scorso dal Tribunale di Macerata a tre anni di reclusione per violenza sessuale su sei dei suoi studenti che lo accusavano di carezze hard. Da ieri non rispondeva al telefono. I vigili del fuoco lo hanno trovato in stato d'incoscienza su una ...