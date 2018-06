LIVE Milano-Trento | gara-2 basket in DIRETTA | Olimpia per l’allungo | trentini per

oasport

: #BenjiEFede, live nei #palazzetti a #Milano e a #Roma. L’annuncio ai #windmusicawards: il 16 novembre al… - rtl1025 : #BenjiEFede, live nei #palazzetti a #Milano e a #Roma. L’annuncio ai #windmusicawards: il 16 novembre al… - elisatoffoli : Ci vediamo il 16 giugno in Piazza Duomo a Milano con Radio Italia Live - Il Concerto! Aspettando #rilive… - Socialdemy : Allenati nel #TimeManagement e #produttivita ! Partecipa all'unica data in Italia con #DavidAllen! 8 giugno 2018, M… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Buonasera e benvenuti alladi2 della Finale Scudetto di Serie A. Si torna nuovamente in campo al Forum dopo il successo all’esordio dell’per 98-85. Un successo arrivato grazie ad una straordinaria prestazione di Andrew Goudelock, anche seè sempre stata avanti per tutta la partita. La squadra di Simone Pianigiani cerca il 2-0 per allungare nella serie e per metteregià con le spalle al muro. Dall’altra parte c’è però una Dolomiti che vuole reagire ad una1 difficile e nella quale non è bastato uno Shields da 31 punti. Forray e compagni hanno già dimostrato in questi playoff di saper vincere in trasferta e cercano di ribaltare il fattore campo. La palla a due sarà alzata alle 20.45: noi seguiremo tutto in, con aggiornamenti costanti e in tempo reale. Buon divertimento con la nostra...