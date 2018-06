L’instore tour di Einar per l’album omonimo | tutti gli appuntamenti con i firmacopie | il

AMICI SERALE 2018/ Come partecipare alla finale : le date delL’instore tour di Irama : AMICI SERALE 2018: ecco Come partecipare alla finale di lunedì 11 giugno e televotare. Irama, grande favorito per la vittoria, protagonista di un instore tour: ecco tutte le date.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 03:46:00 GMT)

Nuove date delL’instore tour di Irama per Plume - tutti gli eventi dopo la finale di Amici : il calendario completo : Il calendario aggiornato dell'instore tour di Irama per l'album Plume, rilasciato venerdì 1 giugno per Warner Music Italia. Durante la semifinale di Amici di Maria De Filippi, andata in onda domenica 3 giugno, Irama si è guadagnato un posto nella finale del talent, in programma lunedì 11 giugno: nel corso della serata verrà incoronato il nuovo vincitore di Amici, oltre che il vincitore del circuito Canto. Proprio a causa dello slittamento ...

Annunciato L’instore tour di Irama per l’album Plume : tutte le date degli eventi firmacopie : Annunciato finalmente l'instore tour di Irama per il nuovo album Plume, in uscita venerdì 1 giugno per Warner Music Italia. A pochi giorni dalle serate conclusive di Amici di Maria De Filippi, Irama annuncia un lungo instore tour in programma per quest'estate: la prima parte degli eventi prenderà il via dal 10 giugno nei principali negozi di dischi e centri commerciali d'Italia. Irama farà tappa in molte città italiane, da Milano a Torino, da ...

Audio - testo e traduzione di Dolor de cabeza di Riki e CNCO - il nuovo singolo prima delL’instore tour : testo e traduzione di Dolor de cabeza di Riki e CNCO sono disponibili alla fine di questa pagina. Il nuovo singolo inedito del vincitore in carica del circuito canto di Amici di Maria De Filippi è disponibile da oggi, domenica 27 maggio, alle ore 23.30, in digital download e in free streaming. La rotazione radiofonica risale invece a venerdì 25 maggio. Solo oggi però la canzone raggiunge anche gli store digitali di tutto il mondo. Il brano ...

Annunciato L’instore tour di Biondo per Déja Vu : tutti gli eventi firma copie dal 10 giugno : L'instore tour di Biondo è finalmente ufficiale. Il giovane artista e ormai ex concorrente di Amici di Maria De Filippi è pronto ad avviare la sua avventura discografica al di fuori del programma con gli eventi firma copie concepiti per il suo disco di debutto. I fan potranno incontrarlo a partire dal 10 giugno, a due giorni dal rilascio di Déja Vu e con un singolo già in radio dal 1° giugno, individuato in Roof Garden. Le date fino a ...

Calcutta - L’instore tour passa da due Autogrill : Indietro 26 maggio 2018 2018-05-26T14:09:04+00:00 ROMA – È in tutti gli store da ieri, per Bomba Dischi, Evergreen, il terzo album di Calcutta. Per presentarlo, il cantautore – al secolo Edoardo D’Erme – ha organizzato uno speciale instore tour: negli Autogrill. I fan potranno incontrare Calcutta mercoledì 30 maggio, dalle ore 19 alle ore 21, nell’Area […] L'articolo Calcutta, l’instore tour passa da due Autogrill proviene da NewsGo.

L’instore tour di Calcutta per l’album Evergreen in autogrill : come incontrare il cantautore : Annunciato l'instore tour di Calcutta per il nuovo album di inediti Evergreen, pubblicato venerdì 25 maggio e disponibile in tutti i negozi di dischi e digital store. Per promuovere l'uscita del disco e presentarlo al pubblico, Calcutta ha pensato ad una location del tutto anomala ma originale per gli eventi firmacopie di Evergreen: l'instore tour di Calcutta, infatti, toccherà gli autogrill! come comunicato attraverso Facebook, nei ...

Briga torna con “Che cosa ci siamo fatti”. Il 1° giugno parte L’instore tour : Indietro 24 maggio 2018 2018-05-24T17:35:44+00:00 ROMA – “Esce il video di #checosacisiamofatti su YouTube!”.Con un post sulla sua pagina Facebook Briga annuncia che è online su YouTube la clip ufficiale di “Che cosa CI siamo FATTI”, primo singolo estratto dall’omonimo album di inediti attualmente in radio e disponibile in digital download e su tutte le […] L'articolo Briga torna con “Che cosa ci siamo fatti”. Il 1° giugno parte l’instore ...

Le prime date delL’instore tour di Riki per Live & Summer Mania - da Stezzano a Marcianise : L'instore tour di Riki inizierà il prossimo 15 giugno con un appuntamento a Stezzano presso il centro commerciale Le Due Torri. L'evento firmacopie inizierà alle ore 17.00. Riccardo Marcuzzo - in arte Riki - presenterà il suo nuovo progetto discografico, in uscita il 15 giugno con Sony Music, terzo disco in meno in un anno. Dopo l'Ep Perdo le parole, pubblicato dopo la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, Riki ha ...

La data di uscita del nuovo album di Riki : Live & Summer Mania verso L’instore tour di giugno : Il nuovo album di Riki arriverà a giugno. Ad annunciare ai fan la data di uscita del suo terzo progetto discografico è lo stesso Riccardo Marcuzzo attraverso un post su social. Il suo terzo disco arriverà nei negozi e in digital download il 15 giugno prossimo su etichetta Sony Music. L'album segue la pubblicazione dell'Ep d'esordio Perdo le parole e del disco di inediti Mania. Il titolo del terzo disco di Riki è Live & Summer Mania e ...

Ufficiale L’instore di Luca Carboni per il nuovo album Sputnik prima del tour autunnale : L'instore di Luca Carboni è finalmente Ufficiale. L'artista è quindi pronto a incontrare i fan per la firma delle copie del disco che andrà a rilasciare l'8 giugno. Il disco è stato anticipato dal singolo Una grande festa, con il quale è tornato in radio dopo aver annunciato il tour autunnale. Gli eventi firma copie inizieranno dopo la pubblicazione di Sputnik con la prima data l'8 giugno a Milano. L'artista sarà anche a Roma, Bologna, ...

Cromo presenta Oro Cromato - un album poliedrico dopo la hit Italieno : al via L’instore tour : Cromo presenta Oro Cromato, il suo album d'esordio. Lo definisce un disco poliedrico, l'obiettivo era quello di renderlo "differente da canzone a canzone e penso di esserci riuscito perché non viene ripresa neanche una melodia". Oro Cromato vede la luce dopo il successo della hit Italieno, certificata disco d’oro per le vendite con oltre 5 milioni di streams. L'album è anticipato dal singolo Ci Siamo, prodotto da Yung Snapp. La clip ufficiale ...

GionnyScandal presenta EMO - l’emotional core che smuove i ricordi : L’instore tour e il concerto a Milano : GionnyScandal presenta EMO, il nuovo album di inediti atteso per domani, venerdì 4 maggio, con Universal Music. Più di 100 sono i provini sui quali ha lavorato l'artista, 12 le canzoni concluse, scelte per essere inserite nel disco EMO. “Sono molto legato a questo nuovo album, è un lavoro che riflette le mie mille anime. Emo è un sentimento che ben rispecchia la mia personalità e il mio modo di essere. Indosso i super skinny jeans neri dal ...

Al via L’instore tour per Bipopular di Mike Highsnob - un racconto dell’anima tra passato e difficoltà psicologiche : Bipopular di Mike Highsnob è il nuovo album d'inediti pubblicato il 27 aprile. Il disco è disponibile sia in versione fisica nei negozi di dischi che in digitale su iTunes e Spotify. Ex componente del duo Bushwaka, arriva sul mercato discografico dopo l'EP PrettyBoy e diversi singoli, tra cui Poi Ti Spiego, rilasciato come brano apripista del nuovo progetto discografico, in cui il rapper si mette a nudo con il proprio pubblico. Bipopular di ...