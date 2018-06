“L’ho dovuto fare” Boom Francesca Cipriani | da Barbara D’Urso arriva con il nuovo seno

caffeinamagazine

(Di giovedì 7 giugno 2018) Problemi di salute per. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi ha raccontato di essere finita in ospedale a seguito di un intervento estetico (l’ennesimo) al. Ospite diD’Urso, nel salotto di Pomeriggio Cinque, laha spiegato quello che è successo. “Lo scorso anno ho fatto alcune punture di acido ialuronico al(oltre alle protesi, ndr) e sono diventate vere e proprie cisti, anche abbastanza grandi – ha spiegato – Ho fatto la mammografia ed erano diventate vere e proprie capsule, così mi sono dovuta operare”. Oggi laha una taglia ottava (una taglia in più) e, forse per lo spavento, sembra decisa a non intervenire ulteriormente sul décolleté. Queste punturine servono per aumentare ancora di più il décolleté senza intervenuto chirurgico ene aveva utilizzata più di qualcuna ...