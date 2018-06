LG regala una TV da 43 pollici a chi acquista LG G7

Una rete al 91 di Cia regala al S dtirol la prima semifinale : Nella semifinale d'andata dei playoff di serie C, sotto i riflettori di uno stadio Druso esaurito in ogni ordine di posti, il S dtirol dimostra una volta di più di essere una squadra dalle mille ...

GF - Bobby Solo regala una canzone alla figlia Veronica Video : Settima puntata del Grande Fratello ricca di emozioni e colpi di scena quella andata in onda martedì 29 maggio dove, tra proclamazione dei finalisti ed eliminazioni, abbiamo assistito al regalo di Bobby Solo alla figlia Veronica Satti. [Video] Il regalo di Bobby Solo a Veronica Come gia' anticipato da Barbara D'Urso a Domenica Live e Pomeriggio 5, nella settima puntata del GF 15 [Video], sarebbe arrivata una bellissima sorpresa per Veronica ...

GF - Bobby Solo regala una canzone alla figlia Veronica : Settima puntata del Grande Fratello ricca di emozioni e colpi di scena quella andata in onda martedì 29 maggio dove, tra proclamazione dei finalisti ed eliminazioni, abbiamo assistito al "regalo" di Bobby Solo alla figlia Veronica Satti. Il regalo di Bobby Solo a Veronica Come già anticipato da Barbara D'Urso a Domenica Live e Pomeriggio 5, nella settima puntata del GF 15, sarebbe arrivata una bellissima sorpresa per Veronica Satti e così è ...

Lazio-Inter - la fortuna (e De Vrij) regalano la Champions League ai Nerazzurri. Ma ora Suning deve meritarsela : C’è voluto un colpo di fortuna. Uno scivolone di Stefan De Vrij, proprio lui, il neoacquisto nerazzurro, dopo che per una settimana intera si era parlato dell’opportunità di farlo giocare o meno contro la sua futura squadra. Un paio di episodi (rigore, espulsione, gol in una manciata di minuti), che hanno cambiato una partita che la Lazio stava vincendo, meritando di stravincere, e invece ha finito incredibilmente per perdere. Insomma, ...

L’ultimo episodio di C’era una volta 7 ha regalato un lieto fine a Regina e Gold? (Video) : È tutto finito. L'ultimo episodio di C'era una volta 7 è giunto al capolinea con un rocambolesco finale che di per sé non è perfetto ma ha regalato ai fan tutto quello che hanno sempre sognato. Un lieto fine è possibile e il discorso finale di Regina lo lascia trasparire bene ma il pubblico è in lacrime. Sono stati sette anni intensi, fatti di morti eccellenti, di graditi ritorni, di misteri e casi da risolvere ma anche di legami familiari da ...

Internazionali d’Italia – Lo splendido gesto di Djokovic : Nole regala una racchetta ad un fan - la sua reazione è bellissima [VIDEO] : Dopo aver battuto Ramos-Vinolas, Novak Djokovic ha voluto donare uno splendido regalo ad un fan presente sugli spalti del Foro Italico A Roma Novak Djokovic ha ritrovato la vittoria e anche il sorriso. Il tennista serbo è infatti riuscito a raggiungere il quarto turno del torneo, obiettivo che non riusciva ad archiviare dagli Australian Open di inizio stagione. Vincere aiuta a vincere ma soprattutto infonde fiducia. Il tennista di Belgrado ha ...

Campione d’Italia e fidanzato perfetto : Rugani regala a Michela Persico una vacanza fantastica [FOTO e VIDEO] : 1/28 ...

Campione d’Italia e fidanzato perfetto : Rugani regala a Michela Persico una vacanza con meta a sorpresa [VIDEO] : Daniele Rugani si è appena laureato Campione d’Italia con la sua Juventus e per festeggiare porta Michela Persico in vacanza Michela Persico è una donna fortunata, il suo fidanzato Daniele Rugani l’ha portata a Palma de Maiorca per trascorrere qualche giorno di vacanza dopo lo Scudetto conquistato dalla sua Juventus. Il difensore si è laureato Campione d’Italia e per festeggiare ha portato la sua ragazza sull’isola ...

Crotone-Lazio 2-2 - un pari che regala ancora una speranza Champions all’Inter : I biancocelesti cercavano allo Scida la certezza della qualificazione, ne escono con un solo punto che lascia tutto allo scontro diretto, mentre i calabresi si giocano col Napoli la permanenza

regala caramelle ai bambini : muore linciata dalla folla dopo una bufala diffusa in rete : Una donna di 65 anni è stata linciata dalla folla nell'India meridionale perché sospettata di essere una trafficante di bambini. Il crimine, ha riferito la polizia annunciando l'arresto di 23 persone, ha avuto...

Hubble - per il suo 28° compleanno - ci regala due foto pazzesche della Nebulosa Laguna : In occasione del 28° compleanno del telescopio spaziale Hubble , lanciato in orbita dalla NASA il 24 aprile 1990 , sono state mostrate al pubblico di tutto il mondo due splendide fotografie della Nebulosa Laguna , scattate proprio da questo fantastico marchingegno ultra tecnologico. Dopo aver effettuato più di 160 mila giri intorno al nostro pianeta Terra ...

Champions League - Inter brutta e fortunata mentre Lazio e Roma regalano spettacolo : La corsa Champions League è sempre più avvincente, tre squadre in lotta per gli ultimi due posti, Inter, Roma e Lazio. Nell’ultima giornata sono arrivate tre vittorie ma molto diverse, in particolar modo Roma e Lazio hanno regalato spettacolo, la squadra di Di Francesco ha vinto agevolmente contro la Spal, stesso discorso per la Lazio che ha conquistato tre punti agevoli contro la Sampdoria, discorso diverso per la squadra di Spalletti che ...

Huawei regala una Huawei Band 2 Pro a chi acquista Huawei P20 Lite : Huawei vuole darvi un motivo in più per acquistare Huawei P20 Lite e così annuncia una promozione esclusiva che permetterà a chi lo acquisterà di ricevere in regalo un altro suo prodotto. L'articolo Huawei regala una Huawei Band 2 Pro a chi acquista Huawei P20 Lite proviene da TuttoAndroid.

Lotto e 10eLotto regalano euro e sorrisi nell'ultima estrazione : ecco i vincitori fortunati : Lotto fortunato per un giocatore di Terracina, in provincia di Latina, che ha vinto con un terno ben 45mila euro giocandone appena 10 euro sulla ruota di Roma. Ma l'estrazione di sabato 14 aprile ha regalato sorrisi anche a...