Lezione contro la droga

Governo - ancora un tentativo di Lega e 5s. Salvini torna a Roma per incontro con Di Maio. Conte - niente Lezione a Firenze : Ovvero: un esecutivo guidato dal professore Giuseppe Conte con Paolo Savona non più all'Economia. Da Salvini - oggi a Roma dopo aver annullato una tappa in Lombardia del suo infinito tour elettorale -...

Quella donna fragile contro i clan : una Lezione di civismo e coraggio : Si chiama Simona, non riveleremo il suo cognome per non esporla a nuovi rischi, ed è la cittadina disabile che in un bar della periferia di Roma Est, alla Romanina, ha tenuto testa a due esponenti della famiglia Casamonica e alla loro prepotenza.Ma dobbiamo ringraziarla per il coraggio civile di reagire, sola contro tutti, di denunciare, non piegarsi, non lasciarsi intimorire, perché il suo comportamento ieri ha consentito ...

Parigi fa la "festa" a Macron a un anno dall'eLezione : la manifestazione contro il presidente - tra malcontento e tensione : A Parigi le proteste non accennano ad arginarsi. In 40 mila hanno partecipato alla manifestazione contro il presidente francese Emmanuel Macron, indetta nella capitale francese da alcuni deputati di sinistra, secondo un conteggio realizzato dall'organizzazione Occurrence. Nel corso della manifestazione anti-Macron, sono stati registrati attimi di paura a piazza della Bastiglia, quando una cinquantina di individui col volto coperto ha preso ...

Tennistavolo - Mondiali femminili a squadre 2018 : niente scontro Corea del Sud-Corea del Nord. SeLezione unica in semifinale : Lo sport dà un altro esempio da seguire alla politica mondiale, che pure sta facendo passi avanti in questo senso: questa mattina ad Halmstad, in Svezia, per i quarti di finale dei Mondiali femminili a squadre di Tennistavolo avrebbero dovuto affrontarsi Corea del Sud e Corea del Nord. La prima aveva avuto accesso diretto ai quarti dopo la vittoria del proprio girone, la seconda ha superato la Russia per 3-0 negli ottavi di finale: il sorteggio ...

Softball - doppia sconfitta per l’Italia contro la seLezione delle USSSA Pride. Le due sfide terminano 0-6 e 0-2 : doppia sconfitta per la nazionale italiana di Softball nelle due sfide giocate contro la selezione statunitense delle USSSA Pride: 0-6 e 0-2 i risultati delle due sfide, che hanno avuto un canovaccio simile: azzurre brave a reggere per i primi sei inning, poi le nordamericane nel finale hanno portato a casa entrambe le sfide. Nel primo confronto, terminato 6-0 per le nostre avversarie, le statunitensi sono passate in vantaggio segnando un punto ...