Lewis Hamilton | GP Canada 2018 | “Niente nuovo motore? Ci sarà una perdita di potenza

F1 - GP Monaco 2018 : i piloti si lamentano con la pista. Lewis Hamilton : “Bisogna cambiare layout o aumentare le soste”. Alonso : “Gara più noiosa della storia” : Il GP di Monaco è stato particolarmente noioso, la gara di ieri non ha regalato grandi emozioni, i primi sei piloti sono giunti all’arrivo nello stesso ordine in cui erano partiti, nessuno ha cercato un attacco e non c’è mai stato pathos nemmeno durante l’unica sosta ai box. Tanti sbadigli con gli stessi piloti che hanno criticato la lenta processione viste a Montecarlo. Vittoria di Daniel Ricciardo davanti a Sebastian Vettel e ...

F1 - simpatico siparietto tra Ricciardo e Hamilton : l’australiano chiede a Lewis di fargli… da manager : simpatico siparietto tra Lewis Hamilton e Daniel Ricciardo subito dopo il Gp di Monaco, l’australiano ha chiesto al campione del mondo di fargli da manager Settima vittoria in carriera per Daniel Ricciardo, la più bella di una collezione che cresce di anno in anno. Il pilota australiano adesso è chiamato a confermarsi, inserendosi in una lotta per il titolo mondiale che lo vede però distante da Lewis Hamilton. Photo4 / LaPresse Proprio ...

Lewis Hamilton - GP Monaco 2018 : “Il terzo posto era il massimo possibile - sapevamo che avremmo sofferto” : Lewis Hamilton chiude un fine settimana del Gran Premio di Monaco con un terzo posto che, oggettivamente, era il massimo che si poteva aspettare. Oggi Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel avevano un ritmo migliore e, come sempre, a Montecarlo sorpassare è impossibile. L’inglese tuttavia pensa positivo. “Voglio fare i complimenti a Daniel Ricciardo ed alla Red Bull che hanno disputato un weekend perfetto – esordisce il quattro ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton al comando - +14 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton si conferma al comando della Classifica del Mondiale piloti di Formula Uno anche al termine del GP di Monaco 2018, sesta tappa del campionato. Il britannico della Mercedes, terzo sul traguardo di Montecarlo, ora ha un vantaggio di 14 lunghezze su Sebastian Vettel che oggi ha rimontato tre punti sul diretto rivale grazie al secondo posto nel Principato. A trionfare nella gara più glamour dell’anno è stato Daniel Ricciardo che ...

Formula 1 - Gp di Monaco : Ricciardo vince nonostante i problemi - Vettel è secondo. Terzo Lewis Hamilton - poi Kimi Raikkonen : In testa dal primo all’ultimo giro, nonostante un problema all’ibrido dopo poco più di un quarto di gara. Daniel Ricciardo è il padrone del Gp di Montecarlo dove precede Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Quarta la Rossa di Kimi Raikkonen, seguita da Valtteri Bottas. Scattato dalla pole, Ricciardo ha condotto una gara accorta tra le curve del circuito cittadino di Monaco difendendo la prima posizione nonostante la perdita di potenza ...

Formula 1 - Gp di Monaco : Ricciardo 1° - Vettel alle spalle. Poi Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen – Segui la diretta : Partenza regolare per il Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Daniel Ricciardo su Red Bull, scattato dalla pole, ha difeso la prima posizione dalla Ferrari di Sebastian Vettel. alle sue spalle Lewis Hamilton sulla Mercedes, tra i primi a rientrare ai box per il cambio gomme, e capace di mantere la posizione dopo lo stop di tutti. Subito dietro Kimi Raikkonen Seguito Esteban Ocon. L'articolo Formula 1, Gp di ...

F1 - Gp Monaco – Hamilton - pretattica o sincerità? Lewis mischia le carte in tavola : “domani non so cosa aspettarmi. Potrebbe anche accadere che…” : Al termine delle qualifiche per il Gp di Monaco, nelle quali si è piazzato terzo, Lewis Hamilton ha fatto un po’ di pretattica spiegando di non sapere ‘cosa aspettarsi’ per la gara di domani Il calendario della F1 arriva nel Principato di Monaco, per uno degli appuntamenti più suggestivi dell’annata di Formula Uno, quello che si corre sul circuito cittadino di Montecarlo. Tutto pronto per la gara di domani con le ...

Lewis Hamilton - GP Monaco Montecarlo 2018 : “Ero al limite. Sarà una gara complicata per noi domani!” : Fa quello che può Lewis Hamilton nelle qualifiche del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il leader della classifica iridata ha ottenuto il terzo tempo nel time-attack sulla pista del Principato, alle spalle del poleman Daniel Ricciardo (Red Bull) e di Sebastian Vettel (Ferrari), dovendo fare i conti con una Mercedes con tanti problemi di aderenza, che mal si adatta alle caratteristiche del circuito monegasco. “Qui ...

MV Agusta Brutale 800 LH44 - la terza moto firmata Lewis Hamilton : Qualche tempo fa, Giovanni Castiglioni, patron di MV Agusta, ha raccontato di come sia nato il rapporto che lega la sua azienda a Lewis Hamilton, ambassador del marchio varesino e autore di alcune personalizzazioni disponibili in tiratura limitata. In buona sostanza, pare che Lewis desiderasse acquistare una Dragster e che volesse farla dipingere come la Pagani che stava acquistando in quel periodo. Se sei il pilota più forte del mondo e corri ...

F1 – Da Hamilton fino alla Ferrari - a tutto Rosberg : “il Cavallino mi ha sorpreso. Lewis? Lo prenderei sempre” : Nico Rosberg ha parlato dell’attuale stagione, soffermandosi anche su Lewis Hamilton e sulle sue sensazioni in vista del Gp di Montecarlo Nel giovedì di libere anche Nico Rosberg è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, organizzando una parata insieme al padre tra le curve del circuito di Montecarlo. Nico sulla Mercedes che lo ha incoronato campione del mondo e Keke sulla sua Williams, un confronto esaltante e emozionante che ha strappato ...

F1 – Hamilton non ‘brilla’ di luce propria : i gioielli di Lewis in conferenza stampa lo rendono ‘sfavillante’ : Lewis Hamilton conciato a festa per la conferenza stampa pre-weekend di Montecarlo, il pilota della Mercedes non ‘brilla’ di luce propria davanti ai giornalisti Lewis Hamilton si presenta alla conferenza stampa pre Gp di Montecarlo con un look assai particolare. Oltre all’uniforme della Mercedes, davanti ai giornalisti, il pilota brilla per i tanti gioielli che indossa. Bracciali, anelli, orologio, orecchini e collane non ...

Lewis Hamilton - GP Monaco 2018 : “Mi aspetto un weekend difficile. Credo che le Red Bull siano le favorite” : Il solito Lewis Hamilton, quello che si è presentato alla conferenza stampa del GP di Monaco, sesto round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Occhiali da sole e cappellino speciale per Montecarlo, il look di Lewis che si aspetta un appuntamento non facile per la Mercedes, memore delle difficoltà dell’anno scorso. “Gli occhiali da sole? Per le luci molto abbaglianti. Guidare qui è un sogno e sono fortunato anche perché ci vivo. Mi ...

F1 gp di Spagna : il ritorno di "the hammer" Lewis Hamilton. Ferrari così non va! : Una brutta Ferrari rimedia solo un quarto posto e un ritiro per problemi tecnici. Se in Cina e poi a Baku non si è riusciti a capitalizzare quanto di buono fatto in qualifica, qui in Spagna né Vettel, né Raikkonen sono mai stati della partita.Gara strana quella al Montmelò e diciamolo, anche un po' bruttina: per un minuto sembrava di essere tornati nel 2014 quando le Mercedes prendevano il volo e dopo due giri, ...

F1 - GP Spagna : trionfa Lewis Hamilton : Dominio Mercedes a Montmelò. Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Spagna, quinta prova del mondiale di Formula 1, dopo aver condotto la gara dall'inizio alla fine. Bottas, in seconda posizione, completa la doppietta delle Frecce d'Argento. Terzo posto per Verstappen, il quale approfitta della strategia sbagliata della Ferrari e si porta sul podio davanti a Vettel, costretto ad inseguire dopo un secondo pit stop. Quinto Ricciardo con la seconda ...