Leonardo | 1500 fusoliere Atr | un ' traguardo storico'

notizie.tiscali

: RT @UilmCampania: Leonardo Pomigliano: traguardo storico, consegnata ad ATR la fusoliera numero 1.500 | - CiroCierro : RT @UilmCampania: Leonardo Pomigliano: traguardo storico, consegnata ad ATR la fusoliera numero 1.500 | - g_picc : RT @aerospaziocampa: Leonardo. @AleniaAermacchi @Reg_Campania Intervento completo di Alessandro Profumo alla cerimonia per 1500° ATR https… - gaiacaffelatte : RT @ashik_kerib: Leonardo da Vinci, Portrait of Isabella d'Este, 1499-1500 -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Un "'' per. Dallo stabilimento di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, e' infatti uscita la fusoliera per il millecinquecentesimo velivolo di Atr. Alla cerimonia hanno ...