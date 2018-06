Lecce Berretti | è finita | ma il bello inizia ora

Blastingnews

(Di giovedì 7 giugno 2018) Che l'impresa fosse difficile era sotto gli occhi di tutti. Ribaltare lo 0-4 subito dal Racing Fondi all'andata, societa' ripescata in to al ricorso presentato, rappresentava un ostacolo improbo per i ragazzi di mister Longo e Melissano. Ma a vedere quel che è successo in campo, i ragazzi hanno dato tutto, cuore, anima e gambe. Hanno messo tutto l'impegno e l'energie che aveva richiesto il tecnico durante questa settimana, ma che rappresentava il credo di quest'anno, mai mollare. Erano quasi riusciti nella remuntada, ma le cose non vanno sempre per il verso giusto e, in ragione alla tanta mole di gioco e pressione agonistica ci si aspettava alla fine quella marcatura che avrebbe consentito di giocarsi ancora la qualificazione. Il match è però terminato 4-1 per i giovani salentini, risultato non sufficiente per accedere alle semifinali del torneo. Vincere o crescere, il dilemma ...