Le parole di Liliana Segre parlano anche di Papa Francesco

ilfattoquotidiano

: Liliana Segre: «La democrazia finisce piano piano. Ho visto le parole d’odio trasformarsi in dittatura. E poi in st… - espressonline : Liliana Segre: «La democrazia finisce piano piano. Ho visto le parole d’odio trasformarsi in dittatura. E poi in st… - RaiNews : 'La famiglie Rom e Sinti furono portate una notte alle camere a gas, in quelle baracche dal giorno dopo regnava un… - ReginaCatrambon : #lilianasegre «Ho visto le parole d’odio trasformarsi in dittatura. E poi in sterminio. Vorrei non vederle mai più… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) “Mi opporrò con tutte le energie che mi restano a leggi speciali contro i popoli nomadi”. Ledella neo senatrice a vita, nel suo primo discorso a Palazzo Madama, sono di un’attualità impressionante. La politica, soprattutto in Italia, ha ancora molto da imparare da questa “anziana signora”, come lei stessa si è definita, che porta sul braccio il numero infame di Auschwitz., quelle della, che richiamano alla mente quelle scritte da Fausto Marinetti, uno dei più stretti collaboratori di don Zeno Saltini, fondatore della Comunità Nomadelfia dove Bergoglio si è recato recentemente. Nel volume intitolato Caro(Tau), Marinetti scrive al20 messaggi ripercorrendo gli altrettanti anni vissuti in missione “nell’immenso ospedale da campo del nordest brasiliano”. Qui l’autore “ha toccato la carne di Cristo in popolazioni ridotte a scarti e rifiuti”. ...