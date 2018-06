Le foto vincitrici del concorso Picnic Royale alla Villa Reale di Monza

Le foto vincitrici dei Sony World Photography Award 2018 : Sono stati annunciati i fotografi e gli scatti vincitori dei Sony World Photography Award, uno dei più importanti riconoscimenti in campo fotografico al mondo. Il premio per il miglior fotografo dell’anno nella categoria professionisti è andato all’inglese Alys Tomlison e agli scatti della sua serie “ex voto”, raccolti in luoghi di pellegrinaggio come Lourdes e Grabarka. Il concorso è diviso in quattro categorie: Open, ...