Le Fondazioni fanno la voce grossa su Cdp | Guzzetti avvisa il Governo | senza il nostro

(Di giovedì 7 giugno 2018) C'è una Cdp da rifare. Ci sono i vertici - il presidente Claudio Costamagna e l'a.d. Fabio Gallia - in scadenza, da rinominare il prossimo 20 giugno. C'è unche pensa a una rivoluzione nella mission della Cassa Depositi e Prestiti, sul modello tedesco della Kfw. Soprattutto M5S guarda alla Cassa, che con i risparmi postali degli italiani dispone di un patrimonio di 410 miliardi di euro, per far nascere la nuova Banca per gli investimenti, che dovrebbe fornire credito a tassi moderati alle piccole e medie aziende e finanziare iniziative "di interesse pubblico e strategico nazionale". Con questa agenda pressante si è aperto a Parma il congresso nazionale dell'Acri, con il presidente dellebancarie Giuseppeche ha aperto al dialogo e alla collaborazione con ilConte, ma hato chiaramente che ogni intervento su Cdp che ...