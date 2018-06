Le coppie di Friends | Ross e Rachel e Monica e Chandler | stanno ancora insieme a 15 anni

optimaitalia

(Di giovedì 7 giugno 2018) Che fine avrebbero fatto ledise fossimo riusciti ad ottenere una reunion del cast per un film o un episodio speciale? Come si sarebbe evoluta la trama dopo il finale di serie trasmesso quasi 15fa? Ma soprattutto, considerando il fatto che è quasi impossibile immaginare un revival o un sequel per la sit-com, nell'universo immaginario della serie hanno davvero trovato la felicità?Uno dei co-creatori dello show, David Crane, non ha dubbi a riguardo:sonodelle.Parlando a un gruppo di showrunner durante l'evento The Wrap's Emmy Series di mercoledì 6 giugno, l'ideatore della sit-com più seguita di tutti i tempi (52,5 milioni di persone guardarono il finale nel 2004 negli Stati Uniti) ha rivelato che sì, nella sua concezione della serie ovviamente. E non potrebbe essere ...