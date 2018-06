Lazio | Felipe Anderson pronto a dire addio

Calciomercato Lazio - doppio colpo in arrivo! Intanto Felipe Anderson… : Lazio pronta a piazzare un doppio colpo di Calciomercato, Tare alle prese con due trattative molto importanti per puntellare la rosa Lazio scatenata in queste ore di Calciomercato. Il ds del club capitolino Igli Tare, sta per mettere a segno un doppio colpo non da poco. In arrivo infatti il sostituto di De Vrij, ma non solo. Si tratta del centrale del Sassuolo Francesco Acerbi, col quale la Lazio ha raggiunto un accordo di massima che potrebbe ...

Calciomercato Lazio - Felipe Anderson al West Ham : quasi chiusa una doppia trattativa in entrata : Calciomercato Lazio – Manovre di Calciomercato in casa Lazio, la squadra biancoceleste è reduce da una stagione molto importante nonostante la mancata qualificazione in Champions League ed adesso il presidente Lotito si tuffa sul mercato per regalare una squadra forte al tecnico Simone Inzaghi. Ad un passo la cessione di Felipe Anderson, destinazione West Ham, nelle casse del club biancoceleste poco più di 30 milioni di euro. Ed in ...

Lazio - incontro con Felipe Anderson : Monaco e West Ham alla finestra : incontro - Secondo quanto riferisce Sky Sport , gli agenti di Felipe Anderson , Kia Joorabchian e Giuliano Bertolucci , incontreranno nella giornata di domani la dirigenza del club biancoceleste per ...

Calciomercato Lazio - lontano il rinnovo di Felipe Anderson. E il West Ham insiste : Potrebbe essere giunta al termine l'esperienza di Felipe Anderson alla Lazio. I margini per il rinnovo di contratto del brasiliano sono sempre più ridotti, resta la distanza tra le parti. Nelle ...

Felipe Anderson verso l’addio alla Lazio : Lotito fissa il prezzo - la situazione : Felipe Anderson potrebbe presto lasciare la Lazio per cambiare aria dopo una stagione tra alti e bassi alla corte di mister Inzaghi Il futuro di Felipe Anderson alla Lazio è sempre più in bilico. Il calciatore brasiliano, è stato utilizzato a singhiozzo in questa stagione, nella quale l’esplosione di Luis Alberto lo ha decisamente frenato. Lo scarso utilizzo ha fatto sì che Felipe Anderson abbia deciso di guardarsi attorno durante la ...

Il futuro di Anderson non è Felipe alla Lazio : Su più tavoli. Si lavora in modo frenetico, tanti i contatti e diverse trattative in ballo. La novità di questi ultimi due giorni è un'accelerata importante su Laxalt, ma al tempo stesso si parla con ...

Calciomercato Lazio - niente rinnovo per Felipe Anderson : il brasiliano messo ufficialmente sul mercato : La Lazio e Felipe Anderson hanno deciso di comune accordo di separarsi, ma al momento non sono arrivate offerte per l’esterno brasiliano niente rinnovo e strade destinate a separarsi, nonostante le buone prestazioni offerte nel corso dell’ultima stagione. Felipe Anderson e la Lazio hanno scelto di dividersi, una decisione maturata dopo alcuni colloqui avvenuti negli scorsi giorni tra il club biancoceleste e l’entourage del ...

Felipe Anderson ad un bivio : rinnovo o addio Lazio : Croce e delizia. Da sempre. In campo, ovviamente, spesso riesce a fare meraviglie, e quest'anno, dopo un avvio faticoso per via dell'infortunio, è riuscito ad alternare prestazioni importanti, quasi ...

Lazio-Inter - le pagelle : Anderson e Milinkovic super. Male Luiz Felipe : La Lazio perde 3 a 2 contro l'Inter nell'ultima giornata del campionato di Serie A 2017/2018 . In avvio Adam Marusic , con un tiro deviato da Ivan Perisic , sblocca il match. A sorpresa Danilo D'...

LIVE Lazio-Inter - Serie A in DIRETTA : 2-1 - Felipe piazza il raddoppio! Biancocelesti verso la Champions League : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Inter, match valido per la 38^ giornata della Serie A 2018. All’Olimpico di Roma andrà in scena quello che è a tutti gli effetti uno spareggio per la qualificazione alla prossima Champions League: i nerazzurri sono obbligati a vincere in trasferta per agganciare gli avversari e sopravanzarli in virtù degli scontri diretti, ai padroni di casa basta un pareggio per tornare nell’Europa ...

Lazio-Inter 2-1 La Diretta Nuovo vantaggio ?con Felipe Anderson : Si sfidano all'Olimpico Lazio ed Inter, in una partita che vale la stagione per entrambe le compagini: due risultati su tre infatti, manderebbero in Champions League la Lazio, che ha fallito il...

Lazio-Inter e Sassuolo-Roma LIVE - coreografia clamorosa - contropiede fantastico di Felipe Anderson [FOTO] : 1/8 Foto Instagram ...

