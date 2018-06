Lavoro : Di Maio - molti lavorano guadagnando poco - serve salario minimo : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Il concetto del salario minimo “può sembrare troppo statalista” ma bisogna aver presente che ormai “molti giovani pur di trovare un Lavoro a volte lavorano guadagnando zero e altri arrivando a stento a metà mese. Il Lavoro deve anche dare la soddisfazione di arrivare a fine mese. Il salario minimo va in questa direzione”. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di ...

Di Maio al Lavoro sull'Ilva - il dossier più spinoso del Mise. Mittal resta in attesa di vedere le carte del nuovo governo : Il corposo (e spinoso) dossier Ilva resta nel backstage della prima giornata da "doppio ministro" di Luigi Di Maio, ma arriva ufficialmente sulla sua scrivania in un incontro a porte chiuse con i vertici ministeriali. Sotto i riflettori (e la videocamera delle sue dirette Facebook) ci sono i precari della gig-economy e le aziende vittime dei mancati pagamenti della Pa, gli impiegati dei due ministeri e tanta folla che segue il ministro su Via ...

Lavoro - Di Maio incontra i 'riders' : 'Più tutela e salario minimo' : 'Ci sono tanti ragazzi che non hanno inquadramento, una paga minima dignitosa. Noi vogliamo che abbiano una vita dignitosa, noi iniziamo un percorso per un modello di Lavoro che dovrà avere un salario ...

Lavoro - Di Maio incontra i rider : «Simbolo di una generazione abbandonata» : «Ci rivedremo tra una settimana. Dobbiamo trovare una soluzione»: il neoministro del Lavoro, Luigi Di Maio, lo ha promesso in un video pubblicato su Facebook dopo aver incontrato al ministero i rider, ...

Di Maio al primo incontro da ministro del Lavoro incontra i riders : “Paga minima oraria e diritti per ridare dignità” : I riders? Sono “il simbolo di una generazione abbandonata, ora per loro va trovata una soluzione che passi per diritti e salario minimo garantito“. Così Luigi Di Maio, neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, al termine del primo incontro ufficiale dopo l’insediamento al dicastero di via Veneto. “Ci sono ragazzi che a volte con un Lavoro a cottimo girano le città in bici e per pochi euro al giorno portano ...

Di Maio con riders : Lavoro meno precario : 12.45 "Il mio primo atto è stato l'incontro con i lavoratori che consegnano in bicicletta,simbolo di una generazione abbandonata, che non ha tutele e a volte nemmeno un contratto". Lo ha detto il neoministro del lavoro Di Maio, dopo aver visto i "riders". "E' un primo piccolo passo. Vogliamo dare un segnale perché c'è tanta gente che chiede dignità. Oggi è iniziato un percorso per un modello di lavoro meno precario e un salario minimo più ...

Lavoro : Di Maio - riders simbolo di generazione abbandonata : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Abbiamo incontrato i riders che fanno parte di quei nuovi lavori e che sono simbolo di una generazione abbandonata senza tutele e spesso senza contratto”. Così il neo ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, spiega il senso dell’incontro di oggi con i ciclofattorini.“Ci sono tanti ragazzi che non hanno un inquadramento né un contratto né un salario minimo per una vita dignitosa”, ...

Vittorio Feltri a valanga contro Luigi Di Maio : 'Fa ridere un ministro del Lavoro come lui' : 'Fa ridere un ministro del Lavoro come Luigi Di Maio , lui che non ha lavorato un giorno in vita sua. E' un paradosso che merita di essere segnalato'. Il direttore di Libero Vittorio Feltri , ospite ...

Pensioni e Lavoro - l'agenda di Di Maio : Rivedere il Jobs Act e superare la legge Fornero. E' l'impegno preso dal neo ministro del lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio dal palco della manifestazione M5S del 2 giugno . "Nulla sarà ...

Il programma di Lavoro di Di Maio : il Jobs Act va rivisto - investimenti nell’auto elettrica : Per il neo-ministro del lavoro le norme sul mercato del lavoro «creano troppa precarietà». Via anche alla revisione delle norme pensionistiche, al centro delle promesse elettorali sia del M5S che della Lega: «Applicheremo la misura quota 100 per superare la Fornero»...

Lavoro - Di Maio : 'Troppa precarietà - Jobs act va rivisto' : ROMA 'Il Jobs act va rivisto, c'è troppa precarietà. La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre'. Lo dice il ministro Luigi Di Maio, in un video su Facebook. 'VIA SPESOMETRO, REDDITOMETRO E STUDI DI SETTORE' 'Gli imprenditori li dobbiamo lasciare in pace: via ...

Lavoro - Di Maio : 'quota 100 per superare la Fornero. Via spesometro' : La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre".

Luigi Di Maio al Lavoro ‘per creare Lavoro’. Ma finora nessuna legge lo ha mai fatto da sola : Luigi Di Maio, capo politico del M5S, è il nuovo ministro del Lavoro e anche dello Sviluppo Economico. Nelle dichiarazioni a caldo, ha detto che è “al Lavoro per creare Lavoro”. Mi sembra un’ottima intenzione da segnalare al lettore. Credo che, per questo, dovrà interfacciarsi anche con altri ministeri, poiché, come ho scritto in altri editoriali anche su ilfattoquotidiano.it, nessuna legge sul Lavoro da sola ha mai creato anche un solo posto di ...