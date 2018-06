Laura Pausini | l' impensabile offesa | ' Hai più di quarant' anni | certi' Fango sessuale

Laura Pausini Vs Massimo Bernardini / Il conduttore attacca dopo l'esibizione ai WMA - la cantante : "Vergogna" : Laura Pausini contro Massimo Bernardini, botta e risposta aspro tra il conduttore di TvTlk e la cantante su Twitter dopo l'esibizione ai Wind music awards(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 17:50:00 GMT)

I fatti: la mattina del 5 giugno Massimo Bernardini scrive su Twitter un commento che riguarda Laura Pausini ai Wind Music Awards. Eccolo: "Adoro Laura Pausini, la stimo come musicista e cantante, ma la sua ansia di sembrare up to date a tutti i costi a metà dei quaranta mi delude. È tempo di maturità, di dischi importanti senza compromessi. […] Basta ammiccamenti, sei una signora".

Massimo Bernardini muove una critica a Laura Pausini dopo aver visto la sua performance sul palco dei Wind Music Awards e sul web infuria la polemica. Il conduttore di Tv Talk si dice deluso dalla cantante di Solarolo, per la quale – precisa – nutre profonda stima, perché a suo parere non rende giustizia al suo talento sfornando dischi che non rispecchiano la maturità che una donna

Wind Music Awards 2018: due serate a base di Musica per Rai 1 che trasmette in due martedì - 5 e 12 giugno - quanto registrato ieri sera e stasera all'Arena di Verona.