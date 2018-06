Laura Pausini | «Che vergogna» | volano parole grosse con Massimo Bernardini dopo i WMA

Replica dei Wind Music Awards del 5 giugno : scaletta e video delle esibizioni da Laura Pausini a Gué Pequeno : La Replica dei Wind Music Awards del 5 giugno non è al momento prevista in TV. Tuttavia è disponibile sul sito della Rai il video integrale della prima serata, che raccoglie tutte le esibizioni degli artisti italiani ed internazionali presenti all'Arena di Verona. La nuova edizione dei Wind Music Awards si è tenuta a Verona nelle serate del 4 e del 5 giugno 2018. In TV è stata trasmessa su Rai1 la prima delle due serate, ieri, martedì 5 ...

Polemiche sul presunto playback di Laura Pausini ai WMA - arriva la replica : “Ero live” : Subito al via le Polemiche sul presunto playback di Laura Pausini ai WMA. L'artista di Solarolo ha ufficialmente aperto la nuova edizione delle premiazioni condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada per il 7° anno consecutivo con E.Sta.A.Te, ultimo singolo in radio ed estratto da Fatti sentire. Stando a quanto hanno notato i fan, l'artista avrebbe ripiegato su un playback che non è stato troppo gradito, rimarcato immediatamente in rete e ...

WIND MUSIC AWARD 2018 / Prima puntata : Lo Stato Sociale deludenti - Laura Pausini regina dello show : Esibizioni e pagelle dei WIND MUSIC AWARDs. Biagio Antonacci e Laura Pausini tra i più premiati, la Prima puntata è stata un successo. (Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 08:07:00 GMT)

Wind Music Awards 2018 / Prima puntata : esibizioni - premi e pagelle. Biagio Antonacci e Laura Pausini show : esibizioni e pagelle dei Wind Music Awards. Biagio Antonacci e Laura Pausini tra i più premiati, la Prima puntata è stata un successo. (Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 06:48:00 GMT)

Wind Music Awards 2018 - diretta | Laura Pausini - Non è detto - Frasi a metà : [live_placement] Wind Music Awards 2018, anticipazioni prima puntata tv Wind Music Awards 2018: due serate a base di Musica per Rai 1 che trasmette in due martedì - 5 e 12 giugno - quanto registrato ieri sera e stasera all'Arena di Verona. E noi seguiremo live su TvBlog la prima puntata tv a partire dalle 20.30. Nessuna diretta tv, quindi, ma comunque ci attendono due serate fiume, al via dalle 20.30 con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa ...

Laura Pausini/ Paolo Carta - il suo compagno al suo fianco : “È molto bono!" (Wind Music Award 2018) : Laura Pausini, Wind Music Awards 2018, E.sta.a.te è il nuovo singolo dall'album "Fatti sentire": estimatori in trepida attesa anche del tour italiano nei palazzetti.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 22:30:00 GMT)

Wind Music Awards 2018/ Diretta - scaletta prima puntata e ospiti : Laura Pausini - Ficarra e Picone : Wind Music Awards 2018: Diretta, ospiti, premi e scaletta dei premi Musicali in onda oggi, martedì 5 giugno su Raiuno con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 22:23:00 GMT)

L’E.Sta.A.Te di Laura Pausini a Verona lancia la sigla tra Frasi a metà e Non è detto (video) : Laura Pausini a Verona anticipa l'estate con il nuovo singolo estratto da Fatti sentire. L'artista di Solarolo è l'ospite d'onore della nuova edizione dei Wind Music Awards, ancora una volta condotti da Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Il ritmo di E.Sta.A.Te non teme la pioggia e va avanti spedito per la sua strada, quella di una stagione nella quale difficilmente non lo si sentirà suonare in radio. Il brano va ad anticipare il tour di ...

Laura PAUSINI/ “E.sta.a.te” è il nuovo singolo : la cantante lo dedica all'Arena (Wind Music Awards 2018) : LAURA PAUSINI, Wind Music Awards 2018, E.sta.a.te è il nuovo singolo dall'album "Fatti sentire": estimatori in trepida attesa anche del tour italiano nei palazzetti.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 21:12:00 GMT)

Wind Music Awards 2018 : la scaletta della prima puntata. Laura Pausini canta la sigla (e non solo). C’è anche Elettra Lamborghini : Wind Music Awards La Musica torna protagonista in prima serata su Rai 1 con i Wind Music Awards 2018. Si tratta della dodicesima edizione della kermesse estiva che ogni anno premia gli artisti del momento per i loro recenti successi discografici e live. Alla conduzione l’ormai collaudata coppia formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Wind Music Awards 2018: scaletta prima puntata, martedì 5 giugno I Wind Music Awards si svolgono in ...

Laura Pausini/ “E.sta.a.te” è il nuovo singolo : fan in attesa del tour italiano (Wind Music Awards 2018) : Laura Pausini, Wind Music Awards 2018, E.sta.a.te è il nuovo singolo dall'album "Fatti sentire": estimatori in trepida attesa anche del tour italiano nei palazzetti.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 09:15:00 GMT)

Tutto il ritmo di Fatti sentire nel nuovo singolo di Laura Pausini : audio e testo di E.Sta.A.Te : Il nuovo singolo di Laura Pausini è E.Sta.A.Te. Com'era prevedibile da settimane, l'artista si è buttata sul ritmo per andare a incorniciare la bella stagione che sta per cominciare, estraendo uno dei brani più movimentati del suo ultimo disco di inediti. E.Sta.A.Te arriva dopo il successo di Non è detto, con il quale ha voluto avviare la sua nuova espressione discografica, e Frasi a metà, che invece ha fortemente voluto per lanciare un ...

E.STA.A.TE - il nuovo singolo di Laura Pausini da domani in radio : ROMA – L’estate di Laura Pausini comincia con E.STA.A.TE, il nuovo singolo in rotazione radiofonica dal 1 giugno, estratto da Fatti Sentire, il nuovo album uscito per Atlantic/Warner Music, che ha debuttato nella top ten delle classifiche mondiali e in Italia ed è certificato disco di platino. E.STA.A.TE è un brano che rappresenta il ritmo […] L'articolo E.STA.A.TE, il nuovo singolo di Laura Pausini da domani in radio proviene da NewsGo.

Annunciato il nuovo singolo di Laura Pausini - atteso il 1° giugno dopo Frasi a metà : Il nuovo singolo di Laura Pausini è finalmente ufficiale. L'artista aveva Annunciato novità sui suoi canali social, lasciando intendere che si trattasse proprio del singolo rilasciato come naturale erede di Frasi a metà. Il brano scelto dovrebbe essere E.Sta.A.Te, scritto da Virginio Simonelli, già Annunciato come brano preferito dalla figlia Paola. La canzone sarebbe infatti perfetta per la stagione che sta arrivando e per anticipare il tour ...